Нефть движется к летним ценовым минимумам
Цены на нефть в пятницу вернулись к снижению на фоне скачка доллара США. Сегодня с утра котировки продолжают падать и спускаются ниже $70 за баррель.
Более сильная, чем ожидалось, статистика по рынку США спровоцировала рост опасений, что ФРС скоро начнет сворачивать стимулирующую монетарную политику. Ужесточение денежно-кредитных условий означает более крепкий доллар США. В пятницу индекс доллара DXY подскочил на 0,6% и отыграл большую часть снижения конца июля. Более сильный доллар делает нефть дороже для держателей других валют, поэтому такая динамика американской валюты оказывает давление на нефтяные котировки.
Сегодня с утра распродажи ускоряются. Статистика из Китая показывает, что число суточных случаев заражений COVID-19 растет. Хотя в абсолютном выражении показатель невелик, жесткие ограничения на поездки дают повод опасаться из-за спроса на нефть в стране, являющейся вторым крупнейшем потребителем топлива в мире. Другие страны Азии тоже испытывают сложности с распространением COVID-19. Рекорды по числу заражений на прошлой неделе зафиксированы в Японии, Малайзии и Таиланде.
Фьючерсы Brent сегодня с утра теряют более 2% и торгуются вблизи отметки $69 за баррель. Котировки обновили недельный минимум и движутся в направлении следующей индикативной отметки $67,5 за баррель — минимума с начала лета. В районе этого уровня котировки могут получить поддержку и отскочить.
В пятницу свежие данные по буровой активности в США представила Baker Hughes. Число активных нефтяных буровых установок выросло до 387 уст. (+2 уст.). В Канаде наблюдался аналогичный рост, число установок составило 95 уст.
Буровая активность постепенно восстанавливается, но темпы не позволяют ожидать, что добыча в США к концу года сможет ощутимо превзойти прогнозы, предполагающие около 11,4 млн б/с (оценка EIA). Специалисты аналитической компании Rystad Energy полагают, что скачка добычи в ответ на высокие цены на нефть WTI следует ждать не ранее середины 2022 г.
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