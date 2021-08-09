В минувшую пятницу оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 31,7 млрд руб., что меньше средних значений предыдущих дней, но все равно довольно много по историческим меркам. Торговая активность относительно равномерно распределилась по всем сегментам кривой с небольшим перевесом в пользу длинных выпусков с фиксированным купоном, на долю которых пришлось почти 40% общего объема сделок. При этом котировки ОФЗ в основном остались на прежних уровнях. Доходности среднесрочных облигаций повысились на 1–3 бп, длинных – на 1 бп, тогда как короткие бумаги четвертый день подряд закрылись без изменений. На общем фоне немного слабее рынка смотрелся 6-летний ОФЗ-26232 (YTM 6,86%), стоимость которого снизилась на 0,2 пп, а доходность выросла на 3 бп. Спреды на отрезках 2–10 и 5–10 лет остались на прежнем уровне в 16 бп. Однако в контексте локальных рынков долга развивающихся стран ОФЗ опередили большинство бенчмарков: в частности, длинные облигации Мексики и ЮАР повысились в доходности на 5 бп и 9 бп соответственно, а доходность 10-летних облигаций Бразилии не изменилась.

Тем временем Росстат опубликовал оценку месячной инфляции в России за июль, которая составила 0,3%, впервые с начала нынешнего года оказавшись ниже консенсус-прогноза Bloomberg (0,4% м/м). Наши экономисты обращают внимание на существенное замедление месячной инфляции с исключением сезонного фактора в годовом выражении (3,6% в июле против 9,8% в июне), а на август прогнозируют дефляцию в размере 0,2%. С учетом последних данных они понизили прогноз годового ИПЦ по итогам 2021 г. до +5,8–5,9% г/г. На наш взгляд, продолжающееся замедление инфляции должно оказать поддержку рынку ОФЗ.



