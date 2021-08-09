Данные по рынку труда США, представленные в пятницу, оказались сверхпозитивными: число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе превзошло прогноз — 943 тысяч, в июне был рост на 938 тысяч. Соответственно, ситуация на рынке труда США улучшается, безработица снизилась с 5,9% до 5,4%.

В этой связи на рынке произошли достаточно глобальные сдвиги. Так, цена на золото обновила минимум с марта — весьма вероятно, золото будет находиться под давлением в ближайшую неделю. При этом доллар, скорее всего, продолжит укрепляться, валютная пара евро-доллар в фокусе внимания большинства инвесторов и во многом будет говорить о состоянии рынка. Доходности облигаций также подросли, а фьючерсы на основные фондовые индексы и сегмент коммодитиз находятся под давлением.

В любом случае, данные по рынку труда США будут еще достаточно активно обсуждаться. Мы также ожидаем статистику по инфляции; и две составляющие — безработица и инфляция — во многом определят риторику ФРС.

Нефтяные цены продолжают падать, и для этого есть сразу несколько факторов. Страны продолжают наращивать добычу, при этом восстановление мировой экономики сейчас не столь очевидно. Goldman Sachs тем временем снизил прогноз роста ВВП Китая — в первую очередь из-за распространения дельта-штамма коронавируса. В этой связи мы будем наблюдать давление на цены углеводородов.