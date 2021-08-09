Пятничные торги пара USD/RUB закрыла у отметки 73.4, уступив почти 0.5% доллару. Инициатива оказалась у американской валюты благодаря сильной статистике по рынку труда в июле: в результате, валюты развивающихся стран синхронно отступили: южноафриканский ранд —0.2%, бразильский реал —0.4%, турецкая лира —2.0%.

Дополнительное давление могла спровоцировать коррекция нефтяных котировок (см. секцию Сырьевой рынок), однако в моменте мы оцениваем данный фактор как «средне значимый» — положение цены остается довольно прочным, что с условием смягчения квот ОПЕК+ с августа будет компенсировано ростом объемов добычи и останется нейтральным для объемов сырьевой экспортной выручки. При этом присутствие Минфина может оказаться более ощутимым (план покупок с 6 августа по 6 сентября увеличен до 316 млрд руб.) на фоне снижения активности в августе. Однако ввиду умеренного спроса на валюты со стороны других участников рынка (дивидендный сезон подходит к концу, туризм сохраняет низкие показатели) консолидация пары USD/RUB в интервале 73.0-74.0 до конца августа видится нам наиболее сбалансированным сценарием.



