Неоднозначная реакция на сильную статистику по рынку труда в США за июль; российский рынок акций завершил минувшую неделю на весьма сдержанной ноте: В минувшую пятницу динамика мировых рынок акций была разнонаправленной в ожидании выхода данных по рынку труда в США за июль; после их публикации, когда стало понятно, что они превзошли ожидания (количество рабочих мест выросло на 943 тыс. за месяц против ожидаемых 870 тыс.), рынки неоднозначно отреагировал на эту новость. Цены на золото снижались, доходности облигаций шли вверх, тогда как рынки акций отреагировали весьма вяло, так как сильная статистика по занятости повышает вероятность начала обсуждения количественного сокращения. Российский рынок акций двигался в боковом тренде на фоне признаков ухода инвесторов от риска в связи с продолжающимся распространением Дельта- штамма коронавируса – по итогам дня индекс РТС опустился на 1,2% до 1 633 пунктов, тогда как индекс Московской биржи снизился на 0,7% до 3 805 пунктов. Курс рубля ослаб на 0,5% до 73,47 руб./барр. к сильному доллару (DXY +0,6% до 92,80). На фоне сильного доллара цены на нефть снижались (Brent —1,1% до 70,70 долл./барр.).

Российский рынок акций открыл текущую неделю в боковом тренде, так как инвесторы уходят от риска: Российский рынок акций открыл эту неделю в боковом тренде на фоне неопределенности на мировых рынках. В последнее время рынки EM находились под давлением, и уход инвесторов от риска, вероятно, продолжится на этой неделе на фоне непрекращающегося распространения Дельта-штамма коронавируса и введения карантинных ограничений в США и Китае. Цены на сырьевых рынках остаются под давлением на фоне укрепления доллара, цены на нефть снизились более чем на 3,5% – Brent торгуется у $68,30/барр. После выхода сильных данных по занятости в США за июль в минувшую пятницу на рынках повысились ожидания об объявлении количественного сокращения уже в сентябре и последующих шагов в этом направлении в ноябре-январе. На этом фоне с особым вниманием инвесторы ждут выхода данных по ИПЦ и ИЦП США. Кроме того, на этой неделе ожидается выступление нескольких официальных представителей ФРС, заявления которых могут пролить свет на позицию ФРС в отношении количественного сокращения. Главный катализатор рынков на этой неделе – потенциальное одобрение инфраструктурного плана в США объемом $1,0 трлн, что поддержит reflation trade. Сегодня рынки работают в режиме risk-off.



