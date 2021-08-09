В пятницу Росстат опубликовал данные по потребительской инфляции за июль. Рост цен составил 0.31% м/м — неплохое замедление с 0.69% м/м в июне, которое позволило годовой оценке инфляции опуститься к 6.46% г/г.

Основным триггером замедления темпов инфляции по итогам прошлого месяца стали отдельные категории товаров, включая плодоовощную продукцию (-6.87% м/м). Напротив, продолжили рост цены на стройматериалы (+5.14% м/м) и некоторые категории продуктов питания без плодоовощной продукции. В итоге годовой прирост цен на продукты питания составил 7.4% г/г, а непродовольственные товары 7.6% г/г. Однако, в секторе услуг (+3.8% г/г) показатель по-прежнему остался в пределах целевого уровня Банка России.

Стоит отметить, что ключевые индикаторы инфляционного давления после коррекции на сезонность показали замедление. Аннуализированный показатель роста цен на продукты питания без учета плодоовощной продукции снизился в июле до 6.95% против 7.98% в июне, а рассчитываемая нами «базовая» корзина потребления показала рост цен на 5.05% против 5.82% в июне. С учетом весов этих групп товаров, их совокупный вклад в ИПЦ замедлился до 4.4% против 5.1-5.3% в мае-июне, что может опорной точкой для приостановки цикла ужесточения процентной политики Банком России на ближайшем заседании 10 сентября (Росбанк: 6.50%).