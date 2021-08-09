13 августа Русал представит финансовые результаты за 1-е полугодие 2021 г. Мы ожидаем, что компания нарастит выручку на 38% г/г, до 5 528 млн долл., благодаря росту цен реализации и объемов продаж. EBITDA увеличится в 6 раз г/г, до 1 328 млн долл., рентабельность достигнет 20%. Свободный денежный поток составит 291 млн долл. Несмотря на рост выручки и EBITDA, давление на FCFF оказали отток средств в оборотный капитал и наращивание инвестиционной программы.

В 1-м полугодии 2021 г. Русал получил дивиденды от Норникеля в объеме около 600 млн долл. и реализовал часть пакета в рамках байбэка на 1 400 млн долл. В результате чистый долг компании на конец июня снизится на 35% п/п, до 3 633 млн долл., а значение чистый долг/EBITDA упадет до 1,8х. Формально долговая нагрузка не препятствует выплате дивидендов, однако с учетом активизации M&A активности (покупка доли в Русгдиро за 240 млн долл.) и потерь от экспортных пошлин (около 487 млн долл.) решение по выплатам снова может быть отложено. Мы подтверждаем рекомендацию «Покупать» для бумаг Русала с целевой ценой 65,2 руб.