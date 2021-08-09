13 августа АЛРОСА представит финансовые результаты за 2-й квартал 2021 г. Мы ожидаем, что выручка компании достигнет 91,1 млрд руб. благодаря росту объемов продаж и цен реализации. EBITDA увеличится до 42,3 млрд руб., рентабельность превысит 40%. Свободный денежный поток составит 11,7 млрд руб., что гораздо ниже значений за два предшествующих квартала.

Негативное влияние на FCFF во 2-м квартале 2021 г. оказали, в основном, нормализация уровня предоплат со стороны клиентов, что обеспечило отток в оборотный капитал на уровне около 20 млрд руб., а также рост запасов руды и песков, материалов и прочих товаров. Согласно нашим расчетам, дивиденд по итогам 1-го полугодия 2021 г. составит 8,8 руб. на акцию при условии выплаты 100% FCFF. С учетом сохранения чистого долга в отрицательной зоне мы не видим препятствий для распределения более 100% свободного денежного потока на дивиденды. Мы сохраняем рекомендацию «Покупать» для бумаг АЛРОСА с целевой ценой 163,4 руб.