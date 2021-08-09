Все три основных индекса США на прошлой неделе обновили исторические максимумы. На фоне роста доходностей гособлигаций США позитивную динамику продемонстрировали акции банковского сектора. Отстающую от рынка динамику показали акции энергетического сектора. Также на фоне опасений дальнейшего распространения дельта-штамма COVID-19 под давлением были акции из чувствительных к пандемии секторов.

В то же время отчетность компаний выходит лучше ожиданий. Уже отчитались 89% всех компаний. 87% отчитавшихся компаний превзошли ожидания консенсус-прогноза по выручке и прибыли на акцию. Выручка отчитавшихся компаний в среднем на 5% лучше ожиданий, а чистая прибыль на 17%. За последние пять лет в среднем 65% компаний отчитывались лучше консенсус-прогноза по выручке и 75% по прибыли.

Сильные данные выходят и по рынку труда. В четверг было опубликовано число новых заявок на пособие по безработице, количество которых составило 385 тыс., в то время как ожидалось 384 тыс. Число повторных заявок на пособие по безработице снизилось н/н на 366 тыс. до отметки в 2,93 млн, что является минимальным значением с 14 марта 2020г. (ожидания были на уровне 3,26 млн). В пятницу были опубликованы данные по количеству созданных рабочих мест в США вне сельского хозяйства, которые существенно превзошли ожидания. За месяц было добавлено 943 тыс. новых рабочих мест, в то время как ожидалось 870 тыс. Примечательно, что уровень безработицы был на минимальных значениях с начала пандемии и составил 5,4%, что лучше прогноза в 5,7%.

Продолжается распространение дельта-штамма коронавируса по миру. Количество новых случаев заражения COVID-19 в мире на прошлой неделе подошло к отметке в 600 тыс. случаев в день, что является максимальным значением с мая. Смертность растет более сдержанными темпами и находится на уровне 10 тыс. в день. В центре внимания сейчас ситуация в США, где дельта-штамм стал доминирующим, и на него приходится около 90% новых случаев заражения. Это привело к резкому росту заболеваемости. Число новых случаев в день в США на прошлой неделе превысило отметку в 100 тыс., что является максимальным значением с февраля. Показатели смертности и госпитализации в США также начали увеличиваться, но пока находятся далеко от максимальных значений.

Позитивная статистика вышла по сфере услуг. Индекс деловой активности в сфере услуг вышел лучше ожиданий и составил 64,1, в то время как консенсус-прогноз был на уровне 60,4. Такое сильное расхождение фактического результата с ожидаемым является максимальным за всю историю ведения данного индекса (с 1967г.).

Сезон отчетности S&P 500 продолжается. На этой неделе ждем отчетность The Walt Disney, Elanco Animal Health, Tyson Foods, Opendoor, eBay, Baidu, NetEase. Следим за распространением дельта штамма, госпитализациями и эффективностью вакцин прежде всего в США, Европе, Великобритании и Израиле. Китайские эмитенты и политика регуляторов останутся в центре внимания инвесторов. Из макростатистики будут опубликованы данные по инфляции в США и Евросоюзе и показатели промышленного производства в Европе.