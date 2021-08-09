По данным Росстата, инфляция по итогам июля составила 6,46% г./г. (6,50% в июне). Хотя итоговое значение оказалось несколько выше расчетов, основанных на недельных данных (6,4% г./г.), дезинфляция г./г. все равно видна. Темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары по-прежнему выше общего индекса (7,43% и 7,55% г./г., соответственно), тогда как в услугах они остаются существенно ниже (3,85% г./г.).

Базовая инфляция замедлилась… В месячном выражении очищенная от сезонности инфляция также замедлилась до 0,33% м./м. (0,69% м./м. в июне), при этом основное улучшение произошло за счет базовой компоненты (ее вклад сократился практически в 2 раза до 0,3 п.п.). Помимо этого, важную роль сыграло начавшееся снижение цен на фрукты и овощи (-0,4% м./м., с учетом сезонности). Отметим, что не во всех товарах из этой категории цены снизились (например, белокочанная капуста), что оставляет потенциал для дальнейшего улучшения в августе.

… но не во всех товарах. Одной из самых проблемных компонент остаются стройматериалы – цены третий месяц подряд растут более чем на 5% м./м. с учетом сезонности (в годовом выражении рост превысил 30%). На наш взгляд, в первую очередь, это является результатом произошедшего существенного роста цен на сырье (в основном сталь, цены на которую сейчас стабилизировались, и древесина). При этом, например, внутренние цены на цемент и бетон растут даже ниже инфляции (~4% г./г.).

Также отчасти рост цен на стройматериалы подогревается повышенным спросом населения на жилую недвижимость — застройщики имеют возможность переносить свои издержки в цены (цены на жилье в рублях — на исторических максимумах, причем основной рост произошел именно в последнее время, с 2020 г., а рост ипотечного кредитования в июне подобрался к 30% г./г.). Э. Набиуллина отмечала, что даже с учетом падения выдачи кредитов после изменения условий в программе льготной ипотеки «темпы роста по году в целом останутся значимыми».

Стабилизация цен на рынке стройматериалов не обещает быть быстрой — для этого во многом требуется снижение мировых цен на сырье, которое может несколько затянуться на фоне сохраняющихся темпов строительства и низких ставок.

Охлаждение инфляции уже в этом году неизбежно. Тем не менее, по нашим оценкам, инфляция в целом может начать устойчиво снижаться уже с середины осени. Этому будут способствовать как ужесточение монетарной политики и макропруденцального регулирования в части потребкредитования и ипотеки, а также тренд на нормализацию фискальной политики. Мы ожидаем, что эти факторы охладят потребительский спрос в целом, что будет способствовать восстановлению баланса между спросом и предложением и замедлению инфляции. В нашем прогнозе мы ожидаем, что к концу года она придет к отметке 5,8% г./г. Такая ценовая динамика, на наш взгляд, может позволить ЦБ завершить цикл ужесточения еще до конца текущего года (6,75% в нашем прогнозе).