Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск прибавил 0,1%, несмотря на снижение нефтяных цен и консолидацию в американском фондовом сегменте.

В США давление на котировки товарных активов оказала пятничная новость о том, что демократы готовят законопроект, принятие которого обусловит существенное повышение налоговой нагрузки для инвесторов рынка деривативов. В частности, предполагается, что инвесторы будут платить ежегодный налог с нереализованной прибыли по ставке до 39,8%, хотя в случае потерь по позиции будет возможен возврат средств. В настоящее время налог на прибыль от операций в данном сегменте уплачивается только после закрытия позиций, и он существенно ниже, до 20% для операций с рядом производных инструментов. Если данный законопроект будет принят, это обусловит более осторожное отношение игроков к вложениям в товарном сегменте ввиду повышения рисков дальнейшего ужесточения рыночных условий. Кроме того, на наш взгляд, в этом случае инвесторы начнут искать более благоприятные условия для операций с деривативами в других юрисдикциях, что также чревато активизацией продаж товарных активов, по крайней мере в среднесрочном периоде.

На российском фондовом рынке активность «быков» снизилась на новости о предложении Минфина сократить программу заимствований в текущем году на 875 млрд руб. По июльским прогнозам ведомства, предполагаемый объем средств, привлеченных в счет долга, в 2021 году достигнет 3,2 трлн руб. Согласно оценкам Минфина, рост отношения госдолга к ВВП РФ с текущих 20% до более 28% в 2023 году предполагает продолжение ремонетизации экономики. Наращивание заемных средств на балансе транслируется в оценочный среднегодовой рост индекса Мосбиржи на 5–15%. При этом ожидания Минфина по активности инвестиций представляются традиционно консервативными. В настоящее время эти оценки пересматриваются.

Наконец, пятничные комментарии Президента РФ о том, что вопрос о повышении НДПИ для металлургической промышленности с 2022 года решен окончательно, формирует на рынке новый раунд ожиданий по росту волатильности финансовых показателей компаний этого сектора. Кроме того, зависимость инвестиционной привлекательности отрасли от динамики цен на ключевых рынках, вероятнее всего, усилится.

Давление, которое юридические, регуляторные и санкционные угрозы оказывают на процесс производства, транслируются в итоге в риски дефицита сырья. Однако, как показала ситуация в начале года, когда «Норникель» ограничил добычу, рынок в настоящее время способен достаточно быстро активизировать покупки при формировании в металлургическом сегменте рисков нехватки продукции, что связано с действием монетарных факторов, стимулирующих рост цен на сырье. Как следствие, регуляторные, санкционные и юридические риски для «Норникеля» и прочих активов сектора, на наш взгляд, существенно ограничены.

В аутсайдерах сегодня оказались бумаги золотодобывающих компаний Petropavlovsk plc и Polymetal plc. При этом активно повышаются котировки ОК РУСАЛ. Поводом для роста стали ожидания того, что 12 августа советом директоров предприятия будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за первое полугодие. Сам факт такого обсуждения после длительного перерыва в дивидендных выплатах позитивен для оценок компании.

В лидерах роста сегодня оказались акции ПАО «Газпром» ввиду стабильности цен на натуральный газ. Сегодня компания сообщила о проведении в выходные дни работ по ремонту в здании завода, принадлежащего одной из дочерних структур «Газпрома». Предприятие уже начало принимать конденсат для переработки.

Во второй половине дня преобладают шансы повышения рынка. Целевой диапазон закрытия первых торгов недели для индекса Мосбиржи: 3785–3825 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,20-73,75 и 86,35-86,65 соответственно.