В начале торгов индекс МосБиржи вновь протестировал уровень 3800 пунктов на поддержку. После просадки до 3790 пунктов рынок развернулся, игнорируя дешевеющую нефть и металлы. Внешний фон был негативный, но российский рынок смог стабилизироваться за счёт не сырьевых секторов.

По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи — 3819,02 п. (+0,36%), а РТС — 1637,22 п. (+0,27%).

Сектор нефти и газа снижался на 0,15%. Слабость нефтяных бумаг компенсируют акции «Газпрома», которые позитивно реагируют на заявления о скором завершении проекта «Северный поток 2». Слабее всех был сектор металлов и добычи (-1,1%) из-за слабости акций золотодобывающих компаний и сталеваров. Меж тем лидерами дня были отраслевые индексы финансов (+1,3%), а также химии и нефтехимии (+1,9%). В последнем случае существенный вклад внесли бумаги «ФосАгро» и «Казаньоргсинтез».

ВТБ сообщает о росте прибыли по РСБУ в январе-июле в три раза до 154,3 млрд рублей. В июле прибыль составила 24,8 млрд рублей. Рост кредитного портфеля за первые семь месяцев составил 9,1% до 12,9 трлн рублей.

«Мосэнерго» в I полугодии увеличила прибыль по МСФО на 37,5% до 9,067 млрд рублей. Выручка увеличилась на 26,6% до 117,652 млрд рублей.

Рубль вернул себе реальную доходность

Рубль начинал день с ослабления, но затем смог отвлечься от падающей нефти. Инфляция по итогам июля замедлилась и реальная доходность рубля стала положительной.