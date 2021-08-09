Финансы и химия компенсируют слабость металлургов и нефтяников
В начале торгов индекс МосБиржи вновь протестировал уровень 3800 пунктов на поддержку. После просадки до 3790 пунктов рынок развернулся, игнорируя дешевеющую нефть и металлы. Внешний фон был негативный, но российский рынок смог стабилизироваться за счёт не сырьевых секторов.
- По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи — 3819,02 п. (+0,36%), а РТС — 1637,22 п. (+0,27%).
- Сектор нефти и газа снижался на 0,15%. Слабость нефтяных бумаг компенсируют акции «Газпрома», которые позитивно реагируют на заявления о скором завершении проекта «Северный поток 2». Слабее всех был сектор металлов и добычи (-1,1%) из-за слабости акций золотодобывающих компаний и сталеваров. Меж тем лидерами дня были отраслевые индексы финансов (+1,3%), а также химии и нефтехимии (+1,9%). В последнем случае существенный вклад внесли бумаги «ФосАгро» и «Казаньоргсинтез».
- ВТБ сообщает о росте прибыли по РСБУ в январе-июле в три раза до 154,3 млрд рублей. В июле прибыль составила 24,8 млрд рублей. Рост кредитного портфеля за первые семь месяцев составил 9,1% до 12,9 трлн рублей.
- «Мосэнерго» в I полугодии увеличила прибыль по МСФО на 37,5% до 9,067 млрд рублей. Выручка увеличилась на 26,6% до 117,652 млрд рублей.
Рубль вернул себе реальную доходность
Рубль начинал день с ослабления, но затем смог отвлечься от падающей нефти. Инфляция по итогам июля замедлилась и реальная доходность рубля стала положительной.
- К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4995 рублей.
- Ставки MosPrime выросли до 6,41% на день, 6,62% на неделю и снизились до 6,87% на месяц.
- Инфляция за июль выросла на 0,31% по сравнению с 0,69% за июнь. Это привело к замедлению годовых темпов до 6,46%. Соответственно, ключевая ставка минус годовая инфляция даёт положительное значение. В случае дальнейшего замедления инфляции продолжит расти реальная доходность рубля, а это одно из условий для стратегии “Carry Trade”.
- На Forex доллар демонстрировал стабильность и торговался около 92,80 п. Примечательно, что канадский доллар также игнорировал дешевеющую нефть и укреплялся на 0,15% против валюты США. Прочие валюты риска демонстрировали слабую волатильность. Можно сказать, что пятничный испуг рынка по поводу сильной статистики по рынку труда в США сошёл на нет.
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