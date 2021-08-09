На старте торгов рубль испытал просадку из-за активного снижения нефти, но быстро восстановился, после чего стал совершать разнонаправленные движения, поочередно приближаясь к минимуму и максимуму сессии.

В начале дня глобальные площадки резко снизились, реагируя на ухудшение ситуации с пандемией, в первую очередь в Китае. Хотя в абсолютном значение количество заболевших в стране относительно мало, оно достигло максимального с начала года уровня, вызвав жесткие ограничения на передвижения граждан. Все это ударило по нефти, так как перечеркивает оптимистичные ожидания быстрого возвращения спроса на докризисный уровень.

Тем не менее мировые фондовые индикаторы еще в начале дня стали активно восстанавливаться, однако нефтяные цены остаются под давлением. Несмотря на это рубль сохраняет стабильность, торгуясь около уровней закрытия пятницы.

Развивающиеся валюты поначалу находились под давлением восходящего импульса доллара. Но он быстро нивелировался, что вызвало восстановление сектора. Однако утром большинство представителей умеренно просело на фоне сдержанного повышения доллара.

Российский долговой рынок сохраняет негативную тенденцию. На открытии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но быстро сдал позиции, обновив двухнедельный минимум.

Рубль вновь демонстрирует солидную устойчивость на фоне падения нефти. Это объясняется его недооцененностью к нефти, образовавшейся в прошлом месяце, что отразилось в рублевой стоимости Brent, обновившей исторический максимум, в результате чего показатель превышал 5800 руб. Сейчас рублевая стоимость Brent опустилась к 5000 руб., и теперь можно говорить о справедливой оценке российской валюты к нефти с точки зрения доходов госбюджета и нефтяных компаний. Поэтому дальнейшее снижение нефти может вызвать более значительное ослабление рубля.

Нефть находится под сильным давлением

Нефтяные цены с открытия устремились вниз, обновив трехнедельный минимуму. Во второй половине дня котировки перешли к консолидации и коррекционным попыткам. К текущему моменту произошел восходящий импульс, сейчас Brent теряет 2,7% около отметки $68,7.

На нефтяном рынке нарастают опасения, что проблема пандемии не имеет быстрого решения. Это ставит под сомнение быстрое возвращение глобального спроса к докризисным уровням. Ситуация усугубляется запланированным ОПЕК+ постепенным наращиванием добычи, а также угрозой скорого начала сворачивания монетарных стимулов ФРС из-за высокой инфляции и сильных показателей рынка труда США.

Доллар остается сильным

В начале дня индекс доллара (DXY) активно повышался, обновив двухнедельный максимум, но затем стал проседать, перейдя утром к консолидации и восходящим попыткам. Сейчас DXY несет небольшие потери около отметки 92,8 п.

Пара EUR/USD поначалу активно снижалась, переписав четырехмесячный минимум. Однако затем европейская валюта стала возвращать утраченные позиции, и сейчас пытается выйти вверх из консолидации. В данный момент пара торгуется с нулевым изменением вблизи значения 1,176.

Техническая картина

Пара USD/RUB все-таки сумела в пятницу выйти вверх из диапазона консолидации 72,68–73,3. Сегодня доллар пытается пробить верхнюю границу среднесрочного нисходящего канала. Хотя котировки в моменте уходили выше нее, закрепиться над данным сопротивлением пока не удается. Тем не менее, если часовая свечка не будет закрыта ниже поддержки 73,24 руб., более вероятно формирование восходящего движения с первой целью в районе 74 руб.