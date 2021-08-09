В лидерах роста к середине сессии были бумаги РУСАЛа (+2,88%) и расписки TCS Group (+2,76%). Акции ФосАгро подорожали на 2,67%. В лидерах снижения находились котировки Petropavlovsk (-3,74%) и бумаги ММК (-2,00%).

Бумаги золотодобывающих компаний падали ввиду слабости цен на драгоценный металл, которые располагались ниже 1750 долл./унц. Котировки сектора черной металлургии же были под давлением ввиду ожиданий повышения НДПИ со следующего года.

Акции ФосАгро поддерживали опубликованные в пятницу финансовые результаты за 2-й квартал 2021 года, согласно которым чистая прибыль компании в 1-м полугодии подскочила в два раза по сравнению с уровнем годовой давности, до 45,3 млрд рублей. Совет директоров также рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 156 руб. на акцию.

С технической точки зрения бумаги ФосАгро в начале новой недели пытаются прервать среднесрочный нисходящий тренд, граница которого проходит у сопротивления 4650 руб. При закреплении по итогам дня выше можно ожидать дальнейшего отскока в район 4810 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), у которой покупателям придется в очередной раз подтвердить серьезность своего настроя. При положении выше 4650 руб. стоит сохранять краткосрочные “длинные” позиции с учетом рисков возможного разворота вниз. При преодолении сопротивлений 4810 руб. и 4900 руб. силы покупателей, однако, могут возрасти.