Неделя началась с роста. В наиболее ликвидных бумагах отмечалась высокая торговая активность. Лидерами роста на фоне корпоративных новостей стали акции ПАО «Бест Эффортс Банк» (+39,53%). Хуже рынка торговались бумаги сети Мать и Дитя (-4,55%). Пара USD/RUB подскочила выше 73,5.

Рубль продемонстрировал ослабление по отношению к доллару США. Одним из поводов стало снижение цен на нефть марки Brent ниже психологически значимой отметки $70 за баррель, что было обусловлено сокращением импорта в Китае. В то же время стоит отметить, что объем импорта нефти в целом характеризуется достаточно высокой волатильностью. Также стоит учитывать, что спрос на углеводороды, вероятнее всего, будет расти. Однако потребление нефти и нефтепродуктов в текущем десятилетии может стабилизироваться или даже сократиться лишь при условии, что в Китае будет реализована программа по переводу автомобильного парка на электроэнергию. Впрочем, отмечаемая в настоящее время реакция рынка не связана со среднесрочными планами по увеличению рынка EV. Как следствие, в ближайшие дни цена на нефть может вернуться в диапазон $70–75 за баррель, однако пара USD/RUB, вероятнее всего, продолжит повышение: до конца недели целью является диапазон 74-75. Поводом является неуверенный рост рынка акций. Не исключено усиление спроса на защитные инвестиции, в частности валютные активы.

Вероятно снижение в пределах 0,5%. Внешний фон не дает четких сигналов. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3780–3820 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 73,50–74,00.