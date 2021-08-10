Индекс S&P 500 закрылся в минусе на фоне возобновления роста числа случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций, которые довлели над рынками. В понедельник главный американский фондовый индекс упал на —0.1%, причем в минусе закрылись семи из 11 секторов рынка. Energy (-1.4%) и Real Estate (-0.4%) упали больше всего, в то время как Financials, Healthcare и Consumer Staples выросли. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил +0.2%, а Russell 2000 снизился на —0.6%. Доходность 10-летних US Treasuries выросла на +3 бп вместе с USD. Нефть, Медь и Золото продолжили падение.

Опасения по поводу вирусов продолжали оказывать давление на рынок, поскольку быстро распространяющийся дельта-вариант приводит к увеличению числа случаев заболевания и госпитализаций в США и во всем мире. В Остине, штат Техас, уровень риска был повышен до самого высокого на этой неделе после того, как количество коек в отделениях интенсивной терапии сократилось практически до нуля. Кроме того, многие американские компании отказываются от планов по возвращению в офис начиная с сентября, сообщает WSJ.

«Количество заголовков про Covid и то, увидят ли рынки изменения в поведении людей, будут продолжать оказывать влияние на рынки в ближайшем будущем», — написал Том Эссэй, основатель информационного бюллетеня SevensReport.

Рафаэль Бостич усилил критику ФРС, призвав начать сокращение скупки активов уже в сентябре и завершить процесс быстрее, чем в прошлый раз.

«Я за то, чтобы действовать относительно быстро, — сказал глава отделения ФРС в Атланте. Еще один-два месяца роста занятости, подобного июльскому, должны подтолкнуть центральный банк к тому, чтобы «задуматься о том, какой должна быть наша новая политика».

Бостич, который является голосующим членом ФРС в этом году, добавил, что он выступает за «сбалансированный подход» за счет пропорционального сокращения покупок как MBS, так и US Treasuries с одинаковой скоростью.

Демократы обнародовали бюджетный план на 3.5 триллиона долларов, чтобы резко расширить сеть социальной защиты и бороться с изменением климата, одновременно усиливая борьбу с республиканцами за повышение лимита долга. Голосование за этот план планируется провести на этой неделе в Сенате без какой-либо поддержки Республиканской партии после принятия двухпартийного законопроекта об инфраструктуре на сумму $550 млрд. Демократы предпочли не повышать потолок федеральных заимствований, который должен быть пройден в следующем месяце, а также столкнулись с объединенной республиканской оппозицией.