Во вторник котировки нефти марки Brent восстанавливаются после распродаж во время предыдущей торговой сессии. Участники рынка ожидают, что уверенный спрос на нефтепродукты в США в настоящий момент сохраняется. Это может отразиться в еженедельной статистике по запасам нефти и нефтепродуктов, по которым данные от API будут опубликованы сегодня. Полагаем, что в течение дня котировки Brent продолжат расти и протестируют отметку 70 долл./барр.