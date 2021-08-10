Сегодня спрос должен вернуться в акции металлургов
Вчера российский рынок акций выглядел очень сильно, прибавив по Индексу Мосбиржи почти 0,8%. Таким образом, индикатор смог закрепиться выше 3800 пунктов, что дает хорошие шансы на продолжение роста.
Основной спрос был сосредоточен в акциях «первого эшелона», что является свидетельством притока средств нерезидентов. Причем на падающей нефти выросли даже многие нефтяные бумаги.
На 2,4% взлетели акции Сбера, которые обновили исторический максимум. Финансовые результаты банка говорят о том, что рост еще не окончен, первой целью восходящего движения является район 350 руб за акцию. Однако после 7 сессий непрерывного роста бумаге нужно немного скорректироваться, перекупленность в ней сильная.
Более 1,5% прибавил «Газпром», который продолжают толкать вверх высокие цены на газ. В нынешних ценах ожидаемая дивидендная доходность акций составляет двузначную величину. Считаем, что восходящий тренд по бумаге продолжится, и отметка 300 руб не станет серьезной преградой.
Хуже рынка вчера отторговались бумаги металлургов, чему способствовало снижение цен на их продукцию. НЛМК получил еще и такой негатив, как пожар на кислородном пункте. Однако никаких серьезных последствий, по имеющимся данным, этот инцидент не должен вызвать.
В целом бумаги сектора за последние дни скорректировались, сняв техническую перекупленность, и сегодня вполне могут возобновить подъем, тем более что цены на сырьевые ресурсы с утра торгуются в «зеленой» зоне.
Позитивные ожидания касаются и «Норильского Никеля», который вчера не удержал отметку 25 тыс. Ждем, что сегодня бумага закроется выше этого уровня, и пробой можно будет считать ложным.
Золото сумело удержать поддержку 1720-1730 долларов за тройскую унцию, и теперь ждем очередного разворота цены вверх. Однако для уверенного и сильного роста необходимо ослабление курса доллара к корзине мировых валют, чего пока не наблюдается. Пока же бумаги золотодобытчиков можно рискнуть купить на отскок.
В целом внешний фон перед нашим открытием можно назвать слабо позитивным. Небольшое снижение американских фьючерсов компенсируется ростом цен на промышленные и драгоценные металлы, а также почти процентным отскоком нефти.
Поддержит российские акции и снижение курса рубля. Вчера российская валюта потеряла к доллару полпроцента. Это можно объяснить падением нефти, но все-таки наибольший негативный вклад в динамику рубля вносит бюджетное правило, которое не дает рублю расти.
Возобновилась и распродажа ОФЗ: вчера Индекс Мосбиржи гособлигаций потерял почти 0,2%, что является серьезной величиной для данного индикатора.
Сегодня в первой половине дня будут попытки откупить подешевевший рубль, но риски ухода пары доллар-рубль выше отметки 74 высоки.
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