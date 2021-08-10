В понедельник снижение цен рублевых гособлигаций продолжилось. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,97% годовых (+4 б.п.). Продажи рублевых облигаций усилились вместе с остальными ЕМ на фоне ожиданий более раннего сокращения программы выкупа активов ФРС после сильных данных по рынку труда в США. Одновременно с этим негативным фактором стало снижение нефтяных цен (баррель Brent подешевел еще на 2,3% после паления на 7,4% на прошлой неделе) и рост опасений замедления мировой экономики из-за роста числа инфицированных Covid-19. Хуже рынка вчера торговались локальные 10-летние гособлигации Турции (доходность выросла на 24 б.п., до 17,1% годовых), Бразилии (+13 б.п., до 10,1%), Колумбии (+14 б.п., до 7,1%). Доходность UST-10 выросла до 1,33% (+3 б.п.).

Сегодня и завтра умеренное снижение цен ОФЗ может продолжится. Ждем возврата 10-летних ОФЗ к 7,0% годовых. Динамика рынка будет зависеть от объявления Минфином параметров аукционов по размещению нового госдолга в среду и условий удовлетворения заявок инвесторов. Также в фокусе внимания рынка будет публикация в среду данных по инфляции в США.



