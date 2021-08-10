Инвесторы опасаются вкладывать средства в китайские активы
По информации Financial Times, ByteDance, материнская компания TikTok, намерена провести IPO в Гонконге в конце 2021-го — начале 2022 года, причем первичное размещение планируется, даже несмотря на то что регуляторные действия Пекина угрожают ряду отраслей.
В последние месяцы ByteDance работает над урегулированием проблем, связанных с информационной безопасностью. TikTok собирает данные и отправляет их на китайские серверы, а алгоритмы и системы, задействованные в этом процессе, активно скрывает, что ранее уже вызывало претензии со стороны американских органов власти. По данным компании, у нее более 800 млн активных пользователей в мире, при этом 100 млн их них приходится на США.
ByteDance отказалась от проведения IPO в прошлом месяце после вмешательства китайских регулирующих органов, также обеспокоенных проблемой безопасности данных. Тогда компания планировала стать публичной либо в США, либо в Гонконге.
Мы считаем решение о переносе даты листинга правильным шагом, иначе акции ByteDance могли бы повторить судьбу бумаг Didi: сервис такси провел IPO в США, несмотря на предупреждения китайских властей, после чего цена акций упала почти на 50%.
Конечно, в настоящее время инвесторы опасаются вкладывать средства в китайские активы. Didi — не единственный китайский эмитент, который пострадал от действий надзорных органов. В списке аутсайдеров оказались акции компаний образовательной сферы и китайских технологических корпораций, которые обвиняются в нарушении антимонопольного законодательства.
Однако сейчас ByteDance близка к решению проблем с безопасностью данных, что открывает возможность для проведения IPO. Компания была оценена в $180 млрд в рамках инвестраунда, проведенного в конце 2020 года. При этом в марте 2021-го ByteDance котировалась на уровне более $250 млрд (неофициально и исходя из стоимости пакетов ценных бумаг). Мы считаем, что, учитывая рекордное ралли рынка акций, компания, вероятно, может получить гораздо более высокую оценку, если станет публичной.
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