В понедельник цены на нефть ускорили снижение, отыгрывая все те же ключевые негативные факторы: рост доллара США и локдауны из-за COVID-19 в Азии. Фьючерсы на нефть Brent по итогам дня закрепились ниже $70 за баррель, а контракты на американский сорт WTI в моменте даже обновили минимумы за три месяца.

Китай сообщил о росте случаев COVID-19. Ряд китайский чиновников были сняты с должностей за плохие успехи в локализации эпидемии. Такие новости можно расценивать, как сигнал о сохранении жестких локдаунов в китайских мегаполисах, как минимум, в ближайшие дни.

На фоне эпидемии и июльских макроэкономических данных из Китая, показавших замедление, инвестиционные банки Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley понизили прогнозы по росту китайской экономики. Это омрачает перспективы спроса на нефть, который тесно коррелирует с деловой активностью. Доля Китая в мировом потреблении нефти составляет около 15%, так что его экономическое здоровье является очень важным для динамики спроса.

В других странах Азии также наблюдаются проблемы с распространением COVID-19. О рекордном числе суточных заражений сообщают Таиланд и Малайзия. В конце прошлой недели максимальное число случаев заражений было также зафиксировано в Японии.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра демонстрируют восстановление. Участники рынка выкупают просадку в надежде на возвращение к высоким уровням. Взгляд на инструмент осторожный, поскольку уровень неопределенности со стороны COVID-19 в Китае остается высоким. В зависимости от сентимента возможно как дальнейшее восстановление, так и более глубокий спуск в район $64,5–66 за баррель.

Доллар США в понедельник продолжал укрепляться. После сильных данных по рынку труда участники рынка опасаются, что ФРС начнет сворачивать стимулирующую политику раньше, чем планировалось. В результате ставки на доллар выросли, что отразилось в скачке индекса американской валюты DXY. В пятницу он прибавил около 0,6%, а в понедельник вырос еще на 0,2%. При прочих равных сильный доллар оказывает давление на нефтяные котировки, поскольку делает нефть более дорогой и менее доступной для держателей иных валют.

Единственной более-менее существенной позитивной новостью для нефти в понедельник стали данные из Индии, где в результате смягчения локдаунов потребление нефти в июле росло второй месяц подряд. По итогам месяца оно составило 16,83 млн б/с, что на 2,9% выше июньских уровней и на 7,9% выше уровней июля 2020 г. Актуальные прогнозы предполагают, что потребление будет расти до конца года, при условии, что пик пандемии был пройден в мае.

Сегодня поздно вечером предварительные данные по запасам нефти в США представит API. США являются крупнейшим потребителем нефти в мире с долей 20%. Статистика по запасам является косвенным индикатором спроса на нефть, поэтому внимательно отслеживается участниками рынка. Данные API являются предварительной оценкой, основанной на опросах, в то время как официальные данные от Минэнерго США публикуются на следующий день в среду.