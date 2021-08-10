Сектор российских еврооблигаций: без перемен. В отличие от своих аналогов на ЕМ, российские суверенные евробонды вчера никак не отреагировали на рост доходности UST (по 10-летней бумаге – до чуть выше 1,3%). Возможно, реакция последует сегодня. Отметим очень слабую реакцию белорусских долларовых еврооблигаций на новые санкции Запада, которые были объявлены вчера. Выпуск с погашением в 2027 году (бумага есть на МосБирже) можно приобрести с доходностью 7,8%.

Сектор ОФЗ: выход в «красное». Несмотря на позитивные данные по июльской инфляции (опубликованные в пятницу вечером), новую неделю рынок рублевого госдолга начал с распродаж. Возможно, это стало реакцией на внешние факторы – отскок доходностей UST и уход цены на нефть марки Brent в область ниже $70/барр. В любом случае, последние данные по инфляции вряд ли добавляют аргументов Центробанку для дальнейшего существенного ужесточения ДКП.