Основные индексы США закрылись разнонаправленно: Dow Jones снизился, S&P 500 практически в нулях, NASDAQ незначительно подрос. Это связано, конечно, со снижением цен на нефть — в понедельник они падали примерно на 4%, правда, около половины этого снижения потом отыграли. Падение нефтяных котировок происходило на фоне роста заболеваемости дельта-штаммом COVID-19, в частности в Китае и в США. При этом американские энергетические и нефтяные компании снизились в меньшей степени, чем цены на нефть.

Прогнозы по спросу на углеводороды не очень позитивные, однако оптимизм внушает, что цены на черное золото смогли в определенной степени стабилизироваться, и баррель Brent вновь торгуется по $70. Разворот, который мы сейчас наблюдаем в ценах на нефть, вполне может продолжиться, и вероятно, что конъюнктура в ближайшее время улучшится.

По акциям хотелось бы выделить AMC Entertainment — котировки эмитента выросли почти на 5% на неплохом отчете, сейчас нет даже намека на разворот. Менеджмент компании достаточно удачно спекулирует на новостном фоне: чтобы повысить капитализацию, сеть кинотеатров объявила, что будет принимать биткоины в качестве способа оплаты билетов и прохладительных напитков.