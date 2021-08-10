В понедельник большинство фондовых индексов США закрылись в красной зоне. Цены на сырье упали из-за возобновления опасений по поводу распространения коронавируса, при этом цены на нефть резко снизились. Это произошло на фоне растущей обеспокоенности по поводу показателей заражения коронавирусом и новых ограничений в Китае, главном центре спроса на сырьевые товары. Вторая по величине экономика мира ввела новые ограничительные меры, включая отмену рейсов и другие ограничения на поездки в некоторые из наиболее пострадавших районов страны, чтобы попытаться ограничить распространение вируса. Обеспокоенность по поводу «Дельта – штамма» также проявилась в ежеквартальных отчетах о прибылях и убытках множества крупных американских корпораций, где отмечается угроза замедления потребительских расходов.

По данным FactSet, по состоянию на 6 августа 89% компаний, входящих в индекс S&P 500, сообщили результаты за второй квартал, при этом 87% из них превзошли оценки Уолл-стрит по прибыли на акцию. Если пропорция сохранится, это будет самый высокий процент компаний из списка S&P 500, превысивших оценки прибыли, по крайней мере, с 2008 года.

Из макростатистики можно выделить еженедельные данные по рынку труда. Количество новых вакансий в США в июне резко возросло до рекордного уровня, что еще раз подчеркнуло масштабы нехватки рабочей силы и спроса, которые по-прежнему влияют на общие темпы восстановления экономики. Ежемесячный отчет Министерства труда о вакансиях и текучести кадров показал, что в июне количество открытых вакансий увеличилось до 10,1 млн (консенсус Bloomberg 9,3 млн). Во вторник особенно значимой макроэкономической статистики не ожидается.

Varonis предоставила позитивные квартальные результаты. Выручка составила $88,4 млн vs $83,7 млн консенсус-прогноз (превышение ~6%), EPS составил $(0,01) vs $(0,03) консенсус-прогноз. Показатель ARR (возобновляемая выручка в годовом выражении-индикатор будущей выручки) составил $328,2 млн (+39,2% г/г). Рост продаж наблюдался как за счет привлечения новых клиентов, так и за счет ресселинга услуг в рамках текущей клиентской базы. Так, по итогам квартала доля клиентов, использующих 6 решений Varonis, возросла до 35% против 24% годом ранее. Операционная прибыль (Non-GAAP) по итогам квартала вышла в позитивную зону на фоне эффективности маркетинговых расходов.

В виду позитивных финансовых результатов менеджмент повысил прогноз по выручке на $10 млн до $375-$379 млн (28-29% г/г), при операционной прибыли (Non-GAAP) $10-13 млн (позитивная прибыль впервые с 2018 г.).

Мы позитивно смотрим на отчетность компании. Менеджмент в ходе конференц-колла отметил что текущие тренды – рост объема данных и необходимость их классификации, переход в облачную инфраструктуру – усиливают спрос на решения Varonis. На наш взгляд, менеджмент консервативно подошел к предоставлению прогноза по выручке на текущий год, учитывая темпы роста ARR (+39% г/г), в связи с чем мы ожидаем позитивные сюрпризы по выручке до конца года.

Компания Elanco Animal Health предоставила ежеквартальные финансовые результаты. Выручка за квартал составила $1,28 млрд, в то время как ожидалось $1,24 млрд. Выручка от сегмента «Мясные животные» составила $567 млн, а от сегмента «Животные-компаньоны» — $685 млн. Операционная прибыль составила $250 млн. Чистая прибыль на акцию оказалась лучше консенсус-прогноза на $0,02 и была на уровне $0,28. Менеджмент поднял прогноз на год на $15 млн до диапазона в $4,68-4,73 млрд, что по средней точке диапазона ниже консенсус-прогноза в $4,71 млрд. Обновленный прогноз по прибыли на акцию находится в диапазоне $0,97-1,03 (по средней отметке ниже ожиданий в

$1,04).

Отчет мы оцениваем нейтрально, однако прогноз менеджмента на 2021 год разочаровал инвесторов. В целом мы не считаем прогноз таким уж разочаровывающим, так как по выручке он близок к ожиданиям, и уступает только по чистой прибыли на акцию. Тем не менее распродажа в акциях (падение более 15%), по нашему мнению, связано даже не с самой компанией Elanco, а с сильными результатами конкурентов (Zoetis и подразделение по лекарствам для животных компании Merck), по которым и фактические результаты и прогноз на 2021 намного больше превзошли ожидания консенсус-прогноза, что привело к завышенным ожиданиям по отчетности Elanco.

Сравнение год-к-году не совсем показательно, так как компания во второй половине 2020г. закрыла сделку по приобретению подразделения Bayer по производству лекарств для животных. Если сравнивать только продажи самого Elanco, то г/г выручка сегмента «Животные-компаньоны» выросла на 32%, а сегмента «Мясные животные» на 30%. В то же время столь высокий рост объясняется плохими продажами препаратов компании в 2кв. 2020г. из-за карантинных ограничений. Если сравнивать с 2019г., то сегмент «Животные компаньоны» вырос на 9,4% (4,6% CAGR), а сегмент «Мясные животные» до сих пор находится ниже уровня 2019г. на 8%.

Тем не менее мы видим инвестиционный кейс компании не в сильных темпах роста выручки (мы ожидаем CAGR выручки всего 5%), а в увеличении маржинальности и сокращении долговой нагрузки. Хотя маржинальность пока растет более медленными темпами, чем мы ожидали ранее, мы все же полагаем, что в ближайшие годы компания сократит отставание по EBITDA margin от уровня компании Zoetis (у Zoetis EBITDA Margin 34%, а у Elanco 19%), что должно привести к сокращению в разнице рыночных мультипликаторов между компаниями. Zoetis торгуется по Forward EV/S на уровне 12,9, а Elanco на отметке в 4,75. Показатель Net Debt/EBITDA находится на уровне 5,5x, но менеджмент ожидает, что компания сократит его до <3x к концу 1кв. 2024г. Как итог, мы считаем, что слабые относительно конкурентов результаты отчетности имеют временный характер и видим коррекцию в акциях хорошим моментом для открытия и увеличения позиций.