Период усреднения (завершается 10 августа) выдался сумбурным — высокий спрос на ликвидность в июле до повышения ключевой ставки сменился резким падением сразу после (на текущий момент объем средств на депозитах в ЦБ достиг 2.7 трлн руб.). В целом это логично, учитывая потенциальные выгоды от депонирования свободных средств по новым ставкам Банка России, особенно в рамках аукционов тонкой настройки (от уровня ключевой ставки). Однако эффект не может длиться вечно, и уже после сегодняшнего недельного аукциона Банка России можно начинать новый отсчет и выстраивать тактику распределения ликвидности.

Минфин сыграл сильную роль в части восстановления баланса ликвидности: возврат средств в виде расходов на прошлой неделе оказался довольно интенсивным (1.07 трлн руб. на нетто основе, более 80% от оттока неделей ранее). Этого оказалось достаточно для снижения спроса на депо и, особенно, репо от Минфина (-728 млрд руб. на нетто основе) и позволило банкам оперативно расплатиться по обеспеченным кредитам от ЦБ (-312 млрд руб.). В итоге, отсутствие острого спроса на ликвидность и погашение наиболее дорогих источников фондирования привели к снижению ставок овернайт до 5.80-6.05%.

Уже с завтрашнего дня мы можем увидеть планомерное возвращение ставок фондирования ближе к ключевой ставке. Однако структура и стоимость среднесрочного фондирования остается в прямой зависимости от депозитов и репо Минфина, а размер премий в этих сегментах (премия депозитной ставки к Ruonia: +17 бп на 35 дней, +56 на 63 дня и +74 на 182 дня) пока не дает улучшений. Более того, структура размещений средств Минфина претерпела ряд изменений: объем предложения депозитов на 35 дней с плавающей ставкой резко сократился (со 180 до 50 млрд руб.), в то время как предложение 14-дневных депозитов по фиксированной ставке возросло (с 200 до 300 млрд руб.). При этом вырос объем предложения репо на 35-91 день (295 млрд руб. на этой неделе). В связи с тем, что не все участники рынка в равной мере используют депо и репо Минфина, возможна дополнительная ценовая волатильность среднесрочных ставок.



