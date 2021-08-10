Несмотря на продолжающуюся консолидацию американского фондового рынка, индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск прибавил 0,8%, следуя за нефтяными котировками.

Инвесторы в целом позитивно отреагировали на информацию от агентства Синьхуа о том, что Народный банк Китая, вероятно, сохранит текущий курс монетарной политики для обеспечения качественного развития экономики при поддержке малого и среднего бизнеса, но избегая активного предоставления рынку ликвидности. Эта новость поддержала «охлаждение» динамики спроса, однако формирует ожидания стабильности на рынке в среднесрочном периоде.

Правительство РФ приняло решение пока не вводить запрет на экспорт бензина. Органы власти пытаются сдерживать рост инфляции, однако отказ регуляторов от жестких мер в этом направлении отражает наличие в экономике достаточно сильных факторов, обусловливающих усиление ценового давления. Власти, как правило, не спешат с ограничительными мерами, пока не уверены, что рыночная конъюнктура эти меры поддержит. Таким образом, в перспективе ближайших месяцев преобладают сравнительно высокие шансы на сохранение стабильных цен на бензиновом и нефтяном рынке, что обусловлено монетарными факторами, а также сохранением как минимум до конца года оценочного дефицита сырья объемом 1–1,5 млн барр. в сутки, несмотря на июльские решения ОПЕК о повышении квот на добычу.

Решение Правительства РФ поддержало котировки ТЭК. Однако рынок пока выбирает для вложений наиболее ликвидные бумаги сектора, что, вероятно, связано со значительным снижением цен на нефть, отмечавшемся в последние дни. Акции ЛУКОЙЛа и «Роснефти» прибавили утром более 1%.

Поводом для покупок бумаг «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ) остается информация о планах расширения бизнеса компании. Руководство ТАИФ и НКНХ подписало с китайской корпорацией China Machinery Engineering Corporation контракт на строительство нового предприятия по производству полипропилена проектной мощностью 400 тыс. тонн продукции в год (ПП-400). Ввод в эксплуатацию планируется уже в 2021 году. В финансировании проекта ключевая роль отводится китайскому филиалу Deutsche Bank AG — лидеру банковской отрасли Германии. Проект интегрирован в состав этиленового (олефинового) комплекса НКНХ, состоящего из установок по производству полиэтилена мощностью 600 тыс. тонн и полипропилена мощностью 400 тыс. тонн в год. Программа рассчитана на период до 2030 года, сумма контракта на строительство не разглашается, однако, судя по опубликованным ранее по оценкам, в рамках консервативного прогноза возможен кратный рост активов компании (более чем на 250 млрд руб.).

Хуже рынка торгуются бумаги ТГК-2. Поводом в очередной раз является новость, связанная с долговыми рисками. Топливный трейдер ООО «Элемент Ойл Трейдинг» подал в арбитражный суд Ярославской области исковое заявление о признании ПАО «ТГК-2» банкротом. Сумма предъявленных требований составляет 224 395,7 тыс. рублей. В отличие от сопоставимых компаний, эмитент до сих пор не урегулировал проблемы с обслуживанием долга, сформированным еще в период глобального кредитного кризиса 2008 года. Ключевые проблемы ТГК-2, оказывающие давление на ее финансовые показатели: износ оборудования и неплатежи за поставленное топливо. На этом фоне рентабельность компании стабильно приблизительно в два раза ниже, чем, к примеру, у ТГК-1. Мы полагаем, что указанные сложности отражают региональную специфику бизнеса компании, в которую входят генерирующие предприятия пяти российских регионов: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Как показывает практика последнего десятилетия, без целевой централизованной поддержки ТГК-2 не может справиться с указанной проблемой.

Сегодня по итогам текущей сессии преобладают шансы повышения российского фондового сегмента. Однако во второй половине торгового дня возможна консолидация котировок под влиянием технических факторов, а также на фоне нестабильности спроса на американских площадках. Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи: 3810–3860 пунктов. Ориентир для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,30-74,05 и 86,35-86,65.



