Согласно оперативным данным ФТС, годовой темп роста импорта из стран дальнего зарубежья в долларовом выражении в июле практически не изменился относительно предыдущего месяца (+31% г./г. против +32% г./г. в июне после пересмотра). В то же время в месячном выражении третий месяц подряд наблюдается определенная коррекция, хотя ее амплитуда колеблется вблизи 1% м./м. с исключением сезонности.

Инвестиционный импорт продолжает рост. В июле к снижению перешел импорт продуктов питания (-7,7% м./м.), что, скорее всего, связано с началом сезона урожая, который в этом году в России ожидается сильным (основное сокращение наблюдается именно в плодоовощной продукции). При этом одна из главных компонент, отвечающая за двузначный рост годовых темпов – машины и оборудование, в июле вернулась к положительным темпам (+1,4% м./м.). Восстановительный рост в этом сегменте, скорее всего, связан с инфраструктурными инвестициями (вероятно, сейчас наблюдается отложенное влияние существенного увеличения бюджетных расходов в мае). Учитывая определенное смещение фокуса на инфраструктуру при планах по нормализации фискальной политики, до конца года инвестиционный импорт будет демонстрировать нейтрально-позитивную динамику м./м.

Рост импорта товаров будет скомпенсирован подавленным импортом услуг. В настоящее время при активном восстановлении товарного импорта (его доля в ВВП сейчас выше, чем в обычное время) импорт услуг остается подавленным из-за сохранения львиной доли ограничений на зарубежные поездки. Однако в совокупности уровень импорта товаров и услуг не выглядит необычно в сравнении с ВВП — ~21% в 1 кв. 2021 г. (на аналогичных уровнях он был и в 2017-2019 гг.). Мы не ожидаем изменений в этих процессах до конца года и в нашем прогнозе сохраняем долю импорта товаров и услуг в ВВП до конца года на уровне 21%. Дальнейшее восстановление товарного импорта при сохранении ограниченного импорта услуг скорее не станет существенным фактором для ослабления рубля в текущем году (мы сохраняем наш прогноз вблизи отметки 72,5 руб./долл. на конец 2021 г.).