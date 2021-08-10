По "Лукойлу" сохраняются нисходящие риски
В лидерах роста к середине сессии были бумаги Нижнекамскнефтехима (НКНХ) (+3,68%) и котировки Роснефти (+2,02%). Акции ЛУКОЙЛа подорожали на 1,34%. В лидерах снижения пребывали котировки Petropavlovsk (-2,29%), которые не находили поводов для восстановления, несмотря на отскок цен на золото от минимумов, и бумаги Аптек 36 и 6 (-1,49%).
ЛУКОЙЛ накануне представил операционные результаты за 2-й квартал текущего года, согласно которым добыча углеводородов выросла на 4,2% г/г, а за 6 месяцев снизилась на 2,1% г/г, в то время как добыча газа в среднесуточном выражении упала на 20,5% к/к, а за 6 месяцев – увеличилась на 7,6% г/г.
С технической точки зрения акции ЛУКОЙЛа остаются как под краткосрочным, так и среднесрочным понижательным давлением как минимум до закрепления выше сопротивления 6500 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Ниже указанной отметки можно говорить о рисках возвращения к падению, о чем предупреждают ADX как дневного, так и недельного графиков. Важная среднесрочная поддержка расположена у 6200 руб. (также район средней полосы Боллинджера недельного графика) – её преодоление может предвещать уход к майскому минимуму 5681 руб. (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Выше 6500 руб. бумаги, однако, могут нацелиться на повторное тестирование 7000 руб.
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