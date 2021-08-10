В начале торгов рубль укреплялся благодаря позитивному внешнему фону, но после старта основной сессии резко снизился, хотя ситуация на мировых рынках оставалась благоприятной.

В начале дня глобальные индексы испытали резкое снижение, но затем стали поступательно восстанавливаться. Нефть после небольшого отката также перешла к активному повышению. Несмотря на высокие темпы распространения коронавируса, особенно в азиатском регионе, глобальные рынки нашли силы для коррекционного роста.

Опубликованные в середине дня индексы настроений в деловых кругах Германии и ЕС оказались значительно хуже прогноза. Однако биржевые площадки отреагировали на этот негатив достаточно сдержанно.

Большинство развивающихся валют утром укреплялось на фоне улучшения ситуации на мировых рынках. После открытия европейских торгов доллар вышел вверх из консолидации, показав умеренный рост, что вызвало ощутимую просадку развивающихся валют, многие опустились в минус.

Российский долговой рынок остается под давлением, что может быть одной из причин относительной слабости рубля, начавшей проявляться еще вчера. Индекс гособлигаций RGBI снижается третью сессию подряд, обновив трехнедельный минимум.

Нефть продолжает восстанавливаться

В начале дня нефтяные цены испытали умеренную просадку, но затем устремились вверх, продолжая развивать коррекционную волну роста, стартовавшую вчера во второй половине дня от трехнедельных минимумов. В начале европейской сессии котировки откатились от дневных вершин, но вскоре вернулись к ним. Сейчас Brent прибавляет 1% немного ниже уровня $70.

Нефть продолжает восстановление, реагируя на восходящую динамику мировых рынков. При этом укрепление доллара не препятствует росту и других сырьевых товаров. Тем не менее факторы, вызвавшие распродажи в секторе в предыдущие дни, не потеряли актуальности. В первую очередь это ухудшение ситуации с пандемией, угрожающее замедлить рост мировой экономики и сырьевого спроса.

Повлиять на дальнейшую динамику нефтяных цен могут еженедельные отраслевые данные. Сегодня в 23:30 МСК выйдет отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 — Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 1 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 2 млн барр.

Доллар сохраняет позитивный настрой

В первой половине дня американская валюта двигалась разнонаправленно в рамках консолидации. В начале европейской сессии индекс доллара (DXY) совершил рывок вверх, вновь переписав трехнедельную вершину. Сейчас DXY прибавляет 0,1% немного выше уровня 93 п.

Европейская валюта поначалу консолидировалась в узком диапазоне. Утром пара EUR/USD стала сдавать позиции, обновив четырехмесячный минимум на фоне негативных данных о настроениях в деловых кругах Германии и ЕС. В данный момент пара торгуется около отметки 1,172, теряя 0,15%.

Техническая картина

Пара USD/RUB продолжает развивать волну роста, окончательно покинув среднесрочный нисходящий канал. Пока часовая свечка не будет закрыта ниже поддержки 73,24, более вероятно сохранение позитивной тенденции доллара с первой целью в районе 74 руб.