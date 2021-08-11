Акции США выросли, а индекс S&P 500 поднялся до очередного исторического максимума после того, как Сенат принял пакет расходов на инфраструктуру в размере $550 млрд, акции сектора Energy выросли на фоне скачка цен на нефть (+2.3%), а инвесторы оценили сильную корпоративную отчетность с учетом различных опасений насчет дельта-штамма коронавируса. US Treasuries упали, подняв доходность 10-летних бумаг до 1.35%. Доллар был смешанным, а золото — без изменений.

Главный индекс акций США вырос на +0.1%. Восемь из 11 секторов выросли, при этом наибольший рост показали Energy (+1.8%) и Materials (+1.5%), тогда как Technology (-0.7%) и Real Estate (-1.1%) упали больше всего. Высокотехнологичный Nasdaq 100 потерял —0.5%, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average прибавил +0.5% и закрылся на новом максимуме.

Инвесторы продолжали взвешивать ястребиные комментарии президента ФРС Атланты Рафаэля Бостича, который заявил в понедельник, что центральный банк должен перейти к сокращению скупки активов после еще одного или двух сильных месяцев роста занятости. Все признаки указывают на сокращение скупки активов со стороны ФРС в ближайшие месяцы, если только дельта-штамм не сильно повлияет на экономический рост, написал старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам.

Дальше самое сложное. Сенат США, наконец, принял законопроект об инфраструктурных расходах на $550 млрд, что стало большой победой для экономической программы Джо Байдена. Его дальнейший путь в Палате представителей будет затруднен из-за конкурирующих интересов умеренных и прогрессивных демократов. Сохраняющаяся кооперация двух партий может быстро испариться, когда Сенат начнет рассмотрение нового пакета стимулов демократов на $3.5 трлн, против которого сразу же выступят республиканцы.

Кэти Вуд не закрывает двери для китайских акций. «Мы собираемся оставаться непредвзятыми», — сказала глава ARK Invest на вебинаре после того, как фонды компании в июле сбросили акции на фоне жестких мер Пекина. Скорее всего, какое-то время оценочные показатели китайских акций останутся под давлением — и даже могут упасть еще сильнее в случае усугубления ситуации с регуляторным давлением Пекина — но «я уверена, что мы сможем найти ряд очень интересных компаний в сфере инноваций».