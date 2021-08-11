Нефть может вернуться к росту к концу дня
Ближайший фьючерс на Brent вчера сумел вернуться в наш целевой диапазон 70-75 долл./барр., отыграв большую часть потерь предыдущих двух дней при поддержке улучшившихся общерыночных настроений. По состоянию на утро среды котировки Brent перешли к консолидации в районе 70,5 долл./барр. в ожидании публикации недельных данных от Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране. Цифры Американского института нефти (API) по запасам нефти и нефтепродуктов оказались несколько слабее ожиданий, заставив инвесторов осторожничать: запасы сырой нефти, по оценке API, сократились лишь на 0,86 млн барр. (консенсус Рейтер: —1,271 млн барр.), а бензинов – на 1,1 млн барр. (-1,657 млн барр.). Вчерашний ежемесячный отчет Минэнерго США также не оказал сильной поддержки котировкам: ведомство не изменило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 (остался на уровне 97,6 млн барр./сутки), чуть снизив ожидания по 2022 году (101,25 млн барр./сутки, пересмотр «вниз» на 100 тыс. барр.). Ждем, что цены на Brent в первой половине дня не покажут заметного движения, но к концу дня могут вернуться к росту и, в отсутствие сильного негатива от официальных данных по запасам нефти в США, перейдут в диапазон 72-74 долл./барр.
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