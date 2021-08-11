Вчера российский рынок акций продолжил поступательный рост. Индекс Мосбиржи потяжелел на 0,7%. В лидерах роста были «Роснефть» (+3,2%) и «Лукойл» (+2,1%), где отыгрывался отскок цен на нефть и решение властей не вводит запрет на экспорт бензина.

Однако сильных надежд на продолжение подъема нефтянки мы не питаем. Цены на нефть пока не могут уверенно закрепиться выше 70 долларов за баррель, сценарий краткосрочного спуска в район 65 долларов остается в силе.

Если верить Минэнерго США, то в ближайшие месяцы нефть будет торговаться в районе 72 доллара, а в следующем году снизится до 66 долларов из-за появления профицита предложения уже в первом квартале. В таких условиях не видим перспектив для роста нефтянки опережающими темпами.

Опять обновил исторические максимумы Сбербанк. Бумага очень хорошая, и к концу года будет намного дороже нынешних 330 рублей. Но безоткатный рост наблюдается 8 сессий подряд. Пора бы начинать фиксировать краткосрочную спекулятивную прибыль по Сберу.

Не исключено, что именно фиксация прибыли в Сбербанке и по акциям нефтяных компаний приведет к небольшой коррекции Индекса Мосбиржи.

Внешний фон сегодня с утра не располагает к продолжению агрессивных покупок: слабо снижаются американские фьючерсы и нефть, в опасной близости от отметки 1,17 торгуется пара евро-доллар.

В то же время не смогло пробить поддержку 1720 долларов золото. Есть смысл рисковать и покупать как контракты на золото, так и акции золотодобывающих компаний в расчете на то, что золото хотя бы сходит пощупать на прочность сопротивление 1820 долларов. Однако стопы при таких покупках необходимы.

Продолжаем позитивно смотреть на бумаги черных металлургов. На просадках их стоит аккуратно докупать.

Ждем возврата выше 25 тыс акций «Норникеля», которые в последнее время выглядят намного хуже рынка. Бумага локально перепродана, технический отскок по ней необходим. Однако сегодня его реализовать без позитивных внутренних новостей будет сложно: никель дешевеет на процент.

Бумаги сырьевых компаний будут получать поддержку от слабеющего рубля, курс которого вчера снизился почти на полпроцента. Сегодня на утренней сессии российская валюта, как это часть происходит в последние дни, пытается укрепиться, развернувшись от отметки 74. Однако драйверов роста рубля нет, день пара доллар-рубль вполне может закрыть выше уровня 74.



