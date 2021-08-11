Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. С одной стороны, азиатские рынки преимущественно растут, но сырьевые контракты испытывают давление.

Валютные торги пока развиваются в пользу доллара США. AUD, CAD и NZD слабеют перед публикацией данных по американской потребительской инфляции.

Позже Китай опубликует данные по кредитованию. В США в 15:30 мск выйдут данные по потребительской инфляции. Ожидается, что CPI замедлит рост до 5,3%, а Core CPI до 4,3%. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, а позже вечером отчёт об исполнении американского бюджета.

В России опубликуют цифры по торговому балансу. «Юнипро» отчитается по МСФО за II квартал.