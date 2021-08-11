Торги развиваются в пользу доллара
Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. С одной стороны, азиатские рынки преимущественно растут, но сырьевые контракты испытывают давление.
Валютные торги пока развиваются в пользу доллара США. AUD, CAD и NZD слабеют перед публикацией данных по американской потребительской инфляции.
Позже Китай опубликует данные по кредитованию. В США в 15:30 мск выйдут данные по потребительской инфляции. Ожидается, что CPI замедлит рост до 5,3%, а Core CPI до 4,3%. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, а позже вечером отчёт об исполнении американского бюджета.
В России опубликуют цифры по торговому балансу. «Юнипро» отчитается по МСФО за II квартал.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210811/834419379.html