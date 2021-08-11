Для более устойчивого тренда нефти нужно закрепиться выше 72 долларов
Цены на нефть во вторник восстанавливались после распродаж начала недели. Фьючерсы на Brent прибавили 2,3% и вернулись выше $70 за баррель.
EIA во вторник представило очередной краткосрочный обзор по рынку нефти (STEO), в котором прогнозирует среднюю цену Brent на уровне $72 за баррель до конца 2021 г. В среднем за 2021 г. агентство ожидает увидеть среднюю цену $68,71 за баррель, чуть ниже, чем предыдущая оценка $68,87. Прогноз на 2022 г. также был снижен до $66,04 за баррель, поскольку агентство ожидает перехода от дефицита к избытку нефти уже в I квартале 2022 г. Профицит главным образом будет обусловлен ростом добычи в ОПЕК+ и США.
Прогноз по мировому спросу на жидкое топливо практически не изменился. Агентство ожидает рост на 5,3 млн б/с до 97,6 млн б/с в 2021 г. и дальнейший рост на 3,6 млн б/с до 101,2 млн б/с в 2022 г.
EIA отмечает, что потребление бензина в США с мая по июль оказалось выше, чем предполагали более ранние прогнозы. В I полугодии оно составило 8,6 млн б/с, а по итогам года может вырасти до 8,8 млн б/с. В 2022 г. восстановление продолжится до 9 млн б/с.
Прогноз по американской добыче нефти в 2021 г. был незначительно увеличен с 11,1 до 11,12 млн б/с. EIA ожидает стабильного уровня добычи до октября и начало роста в ноябре – декабре. В 2022 г. производство нефти в США составит 11,8 млн б/с.
Вчера поздно вечером API опубликовал предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти и бензина на прошлой неделе могли снизиться на 0,82 и 1,1 млн баррелей, соответственно, в то время как запасы дистиллятов могли вырасти на 0,67 млн баррелей.
Такие данные выглядят нейтральными. Сегодня официальную статистику представит Минэнерго США. Помимо запасов участники рынка будут следить за показателем поставок нефтепродуктов, который также выступает индикатором спроса.
Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются в районе $71 за баррель. Краткосрочные прогнозы затруднены из-за непредсказуемости ситуации с пандемией в Азии. Техническая картина позволяет допустить вероятность повторного снижения и тестирования поддержки $67,5 за баррель. О более-менее устойчивом улучшении можно будет говорить в случае фиксации выше $72.
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