Рынок ОФЗ продолжает медленно остывать
Сектор российских еврооблигаций: полный штиль. Несмотря на довольно волатильные трежерис, на российском рынке евробондов по-прежнему ничего не происходит с точки зрения ценовых движений. Первичный рынок тоже замер. Риск-премия на Россию (5-летняя CDS) находится у минимумов 2021 года (86 б. п.).
Сектор ОФЗ: цены вниз на 5 б. п. Рынок рублевого госдолга продолжает медленно остывать после недавнего мини-ралли, спровоцированного ожиданиями скорого окончания текущего цикла ужесточения ДКП. На этом фоне Минфин сегодня предпримет третью по счету попытку предложить инвесторам безлимитные «санкционные» бумаги. Сегодня также ждем данных по инфляции, которые, правда, выйдут уже после закрытия рынка.
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