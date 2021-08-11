Во вторник биржевые индексы США за исключением Nasdaq закрылись в зеленой зоне. Трейдеры наблюдали за принятием Сенатом США масштабного законопроекта об инфраструктуре на $1 трлн, в котором предусмотрено восстановление дорог, мостов и другой физической инфраструктуры по всей стране и который теперь направлен в Палату представителей. Два представителя ФРС заявили, что экономика США приближается к порогу «значительного прогресса» в восстановлении, что приведет к отходу от мягкой денежно-кредитной политики.

Индекс оптимизма малого бизнеса упал до 99,7 с 102,5 в июне. Согласно данным Bloomberg, экономисты ожидали падения до 102,0. Примечательно, что 49% владельцев бизнеса, включенных в опрос, сообщили о вакансиях, которые не удалось заполнить, что является самой высокой долей, о которой когда-либо сообщалось по данным за 48 лет. Показатели, отслеживающие ожидания продаж и будущие условия ведения бизнеса в течение следующих шести месяцев, также снизились, что вызывает определенные опасения.

В среду рынок будет ждать публикации данных об индексе потребительских цен, консенсус ожидает 5,3% г/г и базовую инфляцию (без учета продуктов питания и расходов на бензин и электроэнергию) в 4,3%. Оба показателя находятся выше желаемого уровня инфляции в 2%. При этом ФРС США смотрит на другой показатель инфляции PCE, данные по которому будут опубликованы только 27 августа. В части интересных отчетов мы будем ждать квартальные результаты от следующих эмитентов: eBay, Opendoor, Rakuten Group.

CF Industries отчиталась за 2К21 ниже ожиданий на рынке. Выручка в $1,59 млрд оказалась ниже консенсус-прогноза на $40 млн. Чистая прибыль на акцию по GAPP в $1,14 оказалась ниже ожиданий на $0,43. Негативный сюрприз по чистой прибыли объясняется более низкими объемами производства (2,2 млн т. азотных удобрений по сравнению с 2,5 млн т. в 1К21), а также более высокой стоимостью сырья из-за роста цен на природный газ в США. На 2021 г. прогноз по объемам производства был скорректирован менеджментом до нижней границы диапазона, озвученного ранее (9,5-10 млн т.).

Менеджмент видит сохранение высоких цен на азотные удобрения до 2023 г., так как высокие цены на сырье в Европе и Азии (нафта, природный газ и уголь) снижают возможности конкурентов, а фермерам благоприятствуют высокие цены на с/х продукцию.

На наш взгляд, результаты отчетности выглядят умеренно негативными для акций компании. Так негативная реакция в котировках после завершения основных торгов наблюдалась на уровне —2%. Эта динамика более чем исправилась при открытии торгов во вторник. Акции прибавляли более 3%. Такое изменение настроений может быть связано с сопутствующими отчетности новостями, как сотрудничество с японской Mitsui по созданию проекта в США с производством голубого аммиака (без выбросов углекислого газа) и досрочное погашение выпуска облигаций объемом $250 млн 2023 года и купоном 3,45%. В презентации инвесторам менеджмент напомнил про ожидаемое 13 августа решение по их запросу на антидемпинговые тарифы на азотные удобрение против России и Тринидада. Относительно низкие объемы производства объясняются работами по поддержанию производственных мощностей, которые ранее планировались в 1П2022.