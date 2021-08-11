Какую инфляцию в годовом выражении можно ожидать в августе?
Ожидаем, что в августе годовая инфляция останется вблизи 5-летнего максимума в 6,5%. Месячное замедление инфляции в июле было в основном обусловлено сезонным удешевлением овощей. В то же время рост цен на непродовольственные товары и услуги ускорился и находится вблизи годовых максимумов. Ожидаем сохранение подобной динамики в августе.
В пользу сохранения повышенного инфляционного давления выступают высокие цены на продовольствие и сырьё на мировых биржах, реализация отложенного спроса по мере ослабления карантинных ограничений, перебои в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19, дефицит чипов в мире, повышенная стоимость контейнерных перевозок, раздувание глобальной денежной массы Центробанками развитых стран. Частично закрытое авиасообщение c Европой, Таиландом и рядом других туристических стран означает большие расходы внутри страны, что также является фактором в пользу роста внутренних цен.
Сдерживающими факторами для инфляции выступают стабильный курс рубля, меры правительства по ограничению роста цен на ряд социально значимых товаров, открытие авиасообщения с Турцией, Египтом и рядом европейских стран, а также ожидаемое замедление темпов кредитования из-за ужесточение монетарной политики Банком России.
Мы полагаем, что годовая инфляция весь год будет оставаться выше 6% и на конец года составит 6,3%. Согласно нашему базовому прогнозу, инфляция вернётся к целевым 4% во второй половине следующего года.
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