Группа X5 представит свои финансовые результаты за 2К 2021 г. в четверг, 12 августа. Основываясь на представленных ранее операционных результатах, мы ожидаем увидеть рост выручки на 10,6% г/г. Согласно нашим расчетам, во 2К ритейлеру удалось достичь сопоставимой с прошлым годом валовой маржи. Рентабельность EBITDA при этом снизилась, но осталась на высоком уровне более 8%. Мы пока не видим существенных рисков для достижения поставленных компанией целей на 2021 г. Наша рекомендация для бумаг X5 Retail Group — «Покупать» с целевой ценой 3 152 руб.

Согласно нашим расчетам, выручка X5 увеличилась на 10,6% г/г, до 546,2 млрд руб., включая рост розничных продаж на 10,5% г/г. Валовая маржа, как мы ожидаем, незначительно снизилась г/г и составила 25,2%. Положительное влияние на рентабельность мог оказать рост коммерческой маржи на фоне жаркой погоды. Люди чаще покупали напитки, мороженное и другие подобные товары, где наценка ритейлера традиционно выше. Рост коммерческой маржи мог быть сбалансирован увеличением логистических расходов и промо.

Рентабельность EBITDA группы, как мы ожидаем, составила 8%, что всего на 0,4 п.п. ниже рекордного уровня прошлого года. Относительно 1К рост рентабельности тогда составит 1,1 п.п. Помимо динамики валовой маржи, на показатель влияет увеличение расходов на персонал, рекламу, коммунальные услуги и собственную доставку продуктов. Стоит отметить также, что мы ожидаем увидеть значительный рост расходов по программе долгосрочной мотивации (LTI). Это связано с тем, что у компании сейчас происходит начисление выплат по старой и новой программам одновременно, а также стартует начисление мотивационных выплат для новых бизнесов. Мы полагаем, что расходы на LTI во 2К превысили 1 млрд руб. против 400-500 млн руб. ранее, но они несколько нормализуются в будущих периодах.