В среду, 11 августа, российский фондовый рынок в первой половине торгов не демонстрирует единой динамики. Поддержку рынка оказывает положительная динамика нефтяных котировок, в то время как рост индексов ограничивает нервозность инвестиционного сообщества относительно продолжающегося распространения дельта-штамма коронавируса в ряде стран.

Американские фондовые индексы завершили вчерашнюю сессию разнонаправленно. На данный момент фьючерс на индекс S&P 500 понижается на 0,12%, в то время как доходность 10-летних «трежериз» повысились до 1,373%.

Среди макроэкономической статистики сегодня выделим публикацию данных по инфляции в Германии и США, а также баланс федерального бюджета США и еженедельные запасы сырой нефти от EIA. Помимо этого, стоит обратить внимание на выступление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика. В России сегодня выйдут данные по июньскому торговому балансу.

Что касается корпоративных событий, в России ожидается публикация финансовых результатов за второй квартал «Юнипро», а в США свои квартальные отчетности представят 8 компаний, среди которых NetEase, eBay и Palantir Technologies.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии повысился на 0,04%, до 3863,73 пункта. Номинированный в долларах Индекс РТС отступил на 0,16%, до 1643,9 пункта.

В числе лидеров роста к середине дня оказались акции «Самолета» (+5,8%), «Юнипро» (+2,71%), ВТБ (+1,98%), «РусГидро» (+1,06%) и «Интер РАО» (+1,03%). Заметно подешевели бумаги HeadHunter (−1,69%), Petropavlovsk (−1,26%), «Полиметалла» (−0,67%), «Полюса» (−0,67%).