По данным ФТС, экспорт в долларовом выражении по итогам 1П 2021 г. достиг 208,7 млрд долл. (+28% г./г.), показав рост на 76% г./г. в июне. Ключевым фактором ускорения остается позитивная динамика мировых цен по подавляющему большинству экспортных позиций. Так, например, российские средние экспортные цены на пшеницу, удобрения и продукцию черной металлургии сейчас продолжают находиться вблизи многолетних максимумов (см. график 1), хотя и начинают немного отступать от пиковых значений.

Влияние роста цен на общее увеличение стоимостных объемов заметно больше, чем от физических объемов экспорта (они также в большинстве категорий растут г./г., но более сдержанными темпами – см. график 2). В числе лидеров по динамике физических объемов экспорта – уголь, цветные металлы и химическая продукция. Тем не менее, их вклад в рост товарного экспорта в реальном выражении практически нивелируется все еще отрицательными показателями экспорта нефтегазовой продукции в 1П 2021 г., несмотря на смягчение ограничений ОПЕК+ (в расчет по-прежнему продолжает входить сильный 1 кв. 2020 г.).

Позитивная динамика экспорта на фоне умеренного роста импорта – основной фактор улучшений счета текущих операций (в июле, по предварительным данным ЦБ РФ, его положительное сальдо составило 8,6 млрд долл. против 6,6 млрд долл./мес. в среднем за 2 кв. 2021 г.). С начала года, судя по данным ЦБ, оно достигло 51,7 млрд долл. и, при прочих равных, по итогам года, по нашим оценкам, может превысить 80 млрд долл. Мы полагаем, что поддержку текущему счету будут оказывать нейтрально-позитивная динамика мировых цен, рост физических объемов экспорта (на фоне как сохранения восстановительной динамики мирового спроса, так и небольших послаблений соглашения ОПЕК+), а также умеренная динамика импорта (см. наш обзор от 10 августа 2021 г.). Несмотря на это, мы не видим большого потенциала для укрепления рубля, учитывая значительный объем интервенций Минфина и сохранение оттока капитала (рост иностранных активов на фоне ожиданий ужесточения политики ФРС).