Вслед за негативным стартом рубль укрепился, но вскоре возобновил снижение, переписав двухнедельный минимум к доллару. В начале дня глобальные площадки и нефтяные цены снижались, но затем перешли к восстановлению. На старте основной российской сессии произошел рывок вверх, однако вскоре мировые рынки резко сдали позиции, вызвав просадку рубля.

Разнонаправленная динамика биржевых площадок была обусловлена неопределенностью, связанной с данными о потребительской инфляции в США. Однако они оказались в рамках ожиданий, продемонстрировав замедление инфляции, что было воспринято очень позитивно глобальными инвесторами, многие из которых опасались сохранения высоких темпов роста потребительских цен. Сегодня статистика увеличила вероятность более длительного сохранения сверхмягкой монетарной политики ФРС.

В результате доллар резко снизился к другим валютам, а рисковые активы продемонстрировали мощный восходящий импульс. На этом фоне рубль устремился вверх, обновив дневной максимум к доллару, после чего скорректировал это движение.

Дополнительную поддержку рынкам оказало одобрение Сенатом США плана фискальных стимулов на $3,5 трлн. Теперь его в конце сентября должна будет рассмотреть Палата представителей.

Поначалу развивающиеся валюты находились под давлением, ускорив снижение незадолго до старта европейской сессии из-за восходящего импульса доллара. Однако затем сектор резко восстановился, некоторые представители вышли в плюс, хотя индекс доллара поначалу довольно умеренно откатывался от новой четырехмесячной вершины.

Российский долговой рынок остается в русле устойчивой нисходящей тенденции. На открытии индекс гособлигаций RGBI вновь предпринял неудачную попытку восстановления, после чего быстро сдал позиции, в очередной раз обновив трехнедельный минимум и снижаясь четвертую сессию подряд.

Нефть возобновила активное снижение

В начале дня нефтяные цены снижались, но утром перешли к активному восстановлению. Однако после открытия европейских торгов котировки вернулись к нисходящей динамики, ускорившись во второй половине дня. К текущему моменту произошел отскок, сейчас Brent теряет 0,8% около отметки $70.

Давление на нефтяные цены оказало заявление администрации США, в котором ОПЕК+ призвали к более существенному наращиванию добычи, необходимому для восстановления мировой экономики. Это не совсем вяжется с усилением пандемии, которое угрожает ударить по глобальному спросу на нефть.

Сегодня участники нефтяного рынка будут оценивать финальную отраслевую статистику, публикуемую Минэнерго США в 17:30. Ожидается снижение запасов нефти на 1,3 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 2 млн барр.

Доллар упал на инфляционной статистике

В первой половине дня индекс доллара (DXY) повышался, обновив четырехмесячный максимум, но затем стал сдавать позиции, резко снизившись к текущему моменту. Сейчас DXY теряет 0,20% немного ниже уровня 93 п.

Пара EUR/USD поначалу снижалась, вновь переписав четырехмесячный минимум. Однако после старта основной российской сессии перешла к восстановлению, совершив мощный рывок вверх на данных по инфляции в США. Сейчас пара прибавляет 0,15% около значения 1,174.

Техническая картина

Как и предполагалось в предыдущих обзорах, пара USD/RUB достигла ближайшей цели восстановления — 74 руб. Закрепиться над этим уровнем пока не удалось и произошел резкий откат. Тем не менее сформировался краткосрочный восходящий канал, и до закрытия часовой свечки под его нижней горницей более вероятно возобновление роста.