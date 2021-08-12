Акции США поднялись до новых максимумов, а облигации выросли после отчета, показывающего, что инфляция снизилась, что ослабило обеспокоенность по поводу срочности сворачивания стимулов, которые помогли экономике оправиться от пандемии Covid.

Индексы S&P 500 (+0.2%) и Dow Jones Industrial Average (+0.6%) поднялись до новых максимумов после того, как данные по инфляции показали, что индекс потребительских цен США вырос на +0.5% в июле после роста на +0.9% в июне. Стоит отметить, что S&P 500 почти удвоился с минимума, достигнутого в марте прошлого года, а в текущем году это уже 46-й по счету максимум. Высокотехнологичный Nasdaq 100 (-0.2%) снизился, поскольку инвесторы переключились на циклические акции из традиционных фаворитов акций роста, таких как Amazon.com (-0.9%). US Treasuries продолжили рост после того, как государственный аукцион по размещению 10-летних облигаций был встречен большим спросом. Доходность 10-летних UST по итогам дня снизилась на —2 бп до 1.33%.

Инвесторы сосредоточились на данных о ценах в США, пока председатель ФРС Джером Пауэлл и другие официальные лица обсуждают перспективы сворачивания стимулов. Президент ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что центральному банку необходимо продолжить сокращение денежно-кредитного стимулирования, сославшись на ожидания дальнейшего роста рынка труда.

«ФРС должен найти утешение в этом отчете, но объявление ФРС о начале сокращения в сентябре еще не очевидно», — сказала Анастасия Аморосо, главный инвестиционный стратег iCapital Network. «Политики должны быть сосредоточены на том, как дельта-штамм влияет на сектора досуга и размещения. Возможно, мы увидим снижение активности в августе из-за Covid-19».

Среди секторов, входящих в индекс S&P 500, может произойти смена лидера на фоне того, как рост Financials с начала года сократил разрыв с акциями Energy до минимума. Давление со стороны потребительских цен, вероятно, привлечет инвесторов в акции Банковского сектора, которые в будущем могут увеличить чистую процентную маржу. «Это очень экономически чувствительный циклический сектор, а доходность 10-летних облигаций возвращается на прежний уровень», — сказал Арт Хоган, главный стратег National Securities. «У группы была потрясающая отчетность, доходность бондов растет, а экономические данные улучшаются».

Китай еще не закончил. Последний раунд регуляторного нажима сосредоточился на онлайн-страховании, где китайские регулирующие органы приказывают компаниям и агентствам ограничивать ненадлежащий маркетинг и ценообразование и улучшать защиту конфиденциальности. Госсовет отдельно отметил продолжающееся правовое давление на национальную безопасность, новые технологии и антимонопольное законодательство. Китай также усилит правоприменительные меры в областях, непосредственно затрагивающих непосредственные интересы людей, включая репетиторство, еду и наркотики.



