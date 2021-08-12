После небольшой утренней просадки, российский рынок акций сумел вчера выбраться в плюс, прибавив по итогам дня 0,4%. Во многом это произошло вследствие хороших данных по инфляции в США: рост базового показателя стал минимальным за последние 4 месяца. Теперь немного снизились опасения, что ФРС скоро приступит к сворачиванию программы стимулирования экономики, чтобы не допустить рост цен. Американские рынки широкого профиля на этом в очередной раз переписали исторические максимумы.

Судя по тому, что основной у нас спрос вновь был сосредоточен на высоколиквидных акциях, российский рынок получает свежие деньги, скорее всего, это зарубежные инвестиции. Но пока трудно сказать, до каких пор нерезиденты будут покупать российские акции.

Сегодня внешний фон перед открытием наших торгов складывается нейтральным. Американские фьючерсы торгуются в символическом минусе, динамика металлов разнонаправленная, нефть замерла в районе 71,4 доллара за баррель.

Так что открытие нас ждет нейтральным. А дальше как всегда – будем двигаться за внешним фоном.

Вчера началась коррекция в акциях Сбербанка. Но развития она не получила, техническая перекупленность с акций не снята. Ожидаем, что Сбер некоторое время будет торговаться хуже рынка, но на просадках бумагу нужно докупать со среднесрочными целями. Сбер по как минимум 350 руб мы в этом году увидим.

Перекупленным выглядит и ВТБ, где фиксация прибыли при появлении повода может быть резче. Бумага закрепилась выше отметки 5 коп, теперь первой целью роста является район 5,55 коп. И эту цену мы увидим.

Ушел в район поддержки «Норникель», который неоправданно забыт в последнее время. Технический отскок просто необходим. Быть может, сегодня бумага отреагирует на рост цен на никель на 1,6%.

От поддержки 1720 долларов за унцию показывает попытки разворота золото. Металл четко коррелирует с курсом доллара, который вчера немного ослаб на позитивной статистике, но пока не намерен продолжать нисходящее движение. Рисковым инвесторам можно попробовать купить фьючерсы на золото с выставлением стопа чуть выше 1700 долларов.

Обрадованный умеренной инфляцией в США, на 0,7% вырос к доллару рубль. Позитивом для российской валюты является и снижение спроса на доллар в результате завершения конвертации дивидендов от «Газпрома».

Однако сегодня с утра рубль не спешит развить успех, хотя обычно на утренней сессии курс рубля растет. Сегодня принципиальная картина по паре доллар-рубль не изменится – она останется в диапазоне 73-74.