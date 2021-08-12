Доллар может вернуться сегодня к 73 рублям
Вчера российская валюта смогла заметно окрепнуть: курс доллара прервал фазу укрепления и откатился от уровня 74 руб. после публикации данных по потребительской инфляции в США, способствовавшей приливу оптимизма на глобальных рынках. Торговая активность в рубле несколько возросла. По итогам среды пара доллар-рубль вернулась ниже 73,5 руб. и сегодня утром пытается пойти ниже. Учитывая неплохой внешний фон и наши ожидания по развитию восстановительной динамики нефтяных котировок, не исключаем попыток доллара инерционно откатиться к отметке 73 руб., нижней границе нашего текущего целевого диапазона (73-75,5 руб.), который пока, по нашему мнению, сохранит свою актуальность.
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