Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли, обновив максимумы с первой половины июля (3886 пунктов и 1659 пунктов), но приостановили повышение у верхних полос Боллинджера дневных графиков. Близость важных технических уровней (3900 и 1670 пунктов) может сдерживать “быков” на предстоящей сессии, хотя в целом рынок на данный момент не выглядит перекупленным. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3835-3935 пунктов.

Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах незначительно ослабевает. Пара доллар/рубль вернулась ниже 73,60 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что дает ей шансы на возобновление нисходящего движения и пробой 73 руб. В обратном случае можно ожидать повышения в район 74,50 руб (верхняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль после отступления накануне от 86,90 руб (также средняя полоса Боллинджера дневного графика) консолидируется немногим выше 86 руб. На данный момент рубль не спешит уступать краткосрочные позиции.

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут ощутить нисходящее давление от ухудшения настроений на зарубежных площадках и близости локальных максимумов, что предвещает их выход в умеренный минус. Четверг в целом будет богатым как на корпоративные события в России, так и на макроэкономические данные за рубежом, в связи с чем ситуация по ходу сессии еще может измениться в пользу “быков”. Нефтяные фьючерсы же подошли к целям краткосрочного коррекционного роста, что сдерживает покупателей. ОПЕК и МЭА при этом представят свой взгляд на рынок и, вероятно, подтвердят перспективы наращивания нефтедобычи, что в моменте негативно для котировок.