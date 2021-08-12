Рубль готов резко укрепляться при первой возможности
Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Индекс МосБиржи может протестировать уровень 3900 на прочность сопротивления.
Азиатские индексы преимущественно в плюсе, как и контракты на промышленные металлы. Валюты риска также укрепляют свои позиции, а доллар под давлением.
В Великобритании выйдет большой пакет данных по динамике строительства, оценке ВВП за II квартал, а также промышленному производству. Днём Международное энергетическое агентство выпустит свой ежемесячный доклад. Далее статистика промышленного производства в еврозоне за июнь. В США в 15:30 мск статистика по первичным обращениям за пособием по безработице. Также выйдет отчёт по ценам производителей. Ожидается, что PPI ускорит рост до 7,4% с 7,3% в июне, а Core PPI сохранит темпы роста на уровне 5,6%.
В России выйдет оценка ВВП за II квартал. Fix Price сообщит финансовые и операционные результаты за II квартал. Аналогичные отчёты от X5 Retail Group. «Полюс» сообщит операционные результаты. Совет директоров «РусАл» выдаст рекомендацию по дивидендам.
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