Цены на Brent вчера подросли, поддержанные дальнейшим улучшением общерыночных настроений. Однако достичь отметки 72 долл./барр. пока не смогли. Недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране не оказали заметной поддержки котировкам, оказавшись чуть хуже ожиданий. Так, запасы сырой нефти сократились лишь на 0,447 млн барр., а бензинов – на 1,4 млн барр. (консенсус Рейтер: —1,27 млн барр. и —1,66 млн. барр. соответственно). Впрочем, представленные данные подтвердили, что спрос на нефть в США остается высоким, способствуя росту загрузки местных НПЗ (+0,5% за нед.).

По состоянию на утро среды ближайший фьючерс на Brent торгуется в районе 71,5 долл./барр. в ожидании ежемесячных отчетов МЭА и ОПЕК. По-прежнему рассчитываем на переход фьючерса на Brent в диапазон 72-74 долл./барр.