Цены на нефть Brent могут вырасти до 74 долларов за баррель
Цены на Brent вчера подросли, поддержанные дальнейшим улучшением общерыночных настроений. Однако достичь отметки 72 долл./барр. пока не смогли. Недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране не оказали заметной поддержки котировкам, оказавшись чуть хуже ожиданий. Так, запасы сырой нефти сократились лишь на 0,447 млн барр., а бензинов – на 1,4 млн барр. (консенсус Рейтер: —1,27 млн барр. и —1,66 млн. барр. соответственно). Впрочем, представленные данные подтвердили, что спрос на нефть в США остается высоким, способствуя росту загрузки местных НПЗ (+0,5% за нед.).
По состоянию на утро среды ближайший фьючерс на Brent торгуется в районе 71,5 долл./барр. в ожидании ежемесячных отчетов МЭА и ОПЕК. По-прежнему рассчитываем на переход фьючерса на Brent в диапазон 72-74 долл./барр.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210812/834427339.html