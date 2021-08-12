Рост российского рынка акций продолжается на протяжение всей недели. Индекс Мосбиржи постепенно приближается к уровню 3900 п. При этом отметим, что после скачка торговых объемов в понедельник далее во вторник и среду наблюдается снижение оборотов и активности участников.

Подъем нашего рынка в первую очередь обеспечивают топовые наиболее ликвидные акции. Индекс голубых фишек каждый день опережает индекс акций компаний средней и малой капитализации.

В среду среди фаворитов оказались бумаги ВТБ (+2,4%). Акции вышли из консолидации последних месяцев наверх. На мой взгляд, потенциал для продолжения роста сохраняется. Следующий ориентир — трехлетний максимум на уровне 5,56 коп., в случае закрепления выше которого откроется пространство для подъема к 6,5 коп.

Позитивная картина может сложиться и в акциях Яндекса (+1,4%), занимающих 7% в индексе Мосбиржи. Если в самое ближайшее время удастся удержаться выше 5000–5030 руб., то отскок в бумагах может продолжиться к 5150–5160 руб. и далее в район 5220 руб. Краткосрочный взгляд позитивный. Отмечу, что подъем акций Яндекса вчера проходил на фоне слабой динамики высокотехнологичного сектора в США, за которым так часто следуют акции компании.

В целом же по индексу Мосбиржи общая картина пока не меняется: по-прежнему актуален восходящий тренд. Его нижняя граница проходит в районе 3735–3750 п. Пока котировки находятся выше нее, наверху сохраняются цели в районе 4000 п.

Американские индексы DJIA и S&P 500 в среду обновили исторические максимумы. Рекордные отметки были достигнуты и по глобальному индексу акций MSCI ACWI. В США индекс страха VIX находится вблизи минимальных за 18 месяцев уровнях.

Вчера вышел отчет BLS о динамике инфляции в США. Отчасти именно он дал новый толчок американскому рынку акций. Базовая инфляция по CPI в месячном выражении стала минимальной за последние четыре месяца, составив 0,3%. В годовых темпах сказывается и эффект исчерпания низкой базы — здесь по базовому показателю замедление до 4,3%. Снижение темпов роста базовой инфляции позволяет ФРС не спешить с началом сворачивания монетарных стимулов, о котором говорят чиновники в последние недели.

В то же время Сенат Конгресса США согласовал масштабные инвестиции в инфраструктуру на сумму более $1 трлн, из которых $550 млрд будут новыми вливаниями. Законопроект предстоит рассмотреть Палате представителей, которая наверняка поддержит инициативу. Кроме того, Сенат одобрил резолюцию о бюджете на $3,5 трлн. Чтобы покрыть расходы, демократы планируют поднять налоги для корпораций и домохозяйств с высокими доходами. Законопроект еще будет рассматривать Палата представителей, но она вернется с августовских каникул после 20 сентября.

На рынке нефти накануне была волатильная сессия, но к закрытию торгов котировки Brent все равно прибавили около 1%. В моменте давление на фьючерсы оказали сообщения о том, что Белый дом призвал ОПЕК и ее союзников увеличить добычу нефти, чтобы поддержать восстановление мировой экономики после пандемии.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан считает, что страны ОПЕК+ должны делать больше для поддержки процесса восстановления. В Белом доме отметили, что июльского решения альянса о постепенном наращивании добычи нефти «просто недостаточно».

Страны ОПЕК+ ранее в июле уже пришли к соглашению об увеличении производства, причем это был трудный процесс согласования новых параметров сделки. Поэтому участники альянса с большой вероятностью будут придерживаться именно этого плана. Более серьезного и долгосрочного влияния на нефтяной рынок комментарии администрации США, на мой взгляд, не имеют.

Риски изменения договоренностей ОПЕК+ лежат лишь в плоскости замедления наращивания производства при снижении спроса. Это может быть обусловлено ухудшением ситуации с пандемией, которое уже вызывает беспокойство у рынков. В то же время не жду решений о более существенном увеличении добычи.

Вчерашний выкуп просадки, которая сформировалась после новостей из США, как раз подтверждает, что рынок совсем не верит, что комментарии Белого дома приведут к каким-то изменениям в политике картеля.

Пока котировки Brent не вернутся выше $72, общая картина не выглядит растущей. Наоборот, допускаем повторное снижение. Ближайшие поддержки расположены около $67,5 и в диапазоне $64,5–66.