Цены на нефть в среду были под давлением из-за публичного призыва США к увеличению добычи ОПЕК+. Однако сессия закрылась в плюсе, поскольку котировки отыгрывали просадку прошлой недели на фоне сохранения сильного спроса.

Администрация президента США в среду призвала ОПЕК+ увеличить добычу, чтобы ограничить рост цен и поддержать восстановление мировой экономики. В настоящий момент США пытается справится с ростом внутренних цен на топливо, которые из-за дефицита подскочили к 5-летним максимумам.

Страны ОПЕК+ в июле сокращали добычу на 5,8 млн б/с. С августа страны договорились ослаблять сокращения на 0,4 млн б/с ежемесячно до тех пор, пока сокращения не будут полностью сняты. Чиновники США заявляют, что «в критический момент глобального восстановления этого просто недостаточно».

На фоне новостей котировки Brent резко снизились в район $69,5 за баррель, но ближе к вечеру восходящий импульс вывел их в район $71,5. Президент США пояснил, что администрация не призывает ОПЕК+ к немедленному увеличению добычи и нацелена на долгосрочное сотрудничество. Также он рассказал, что диалог с американскими производителями об увеличении добычи не ведет.

Техническая картина по Brent дает повод для умеренно позитивного взгляда, хотя допускает возможность повторного снижения и тестирования поддержки $67,5 за баррель. Об устойчивом движении вверх можно будет говорить в случае фиксации выше $72. Такой осторожный взгляд обусловлен высоким уровнем неопределенности, связанным с распространением коронавируса Дельта в Азии.

Отраслевые данные от EIA в среду выглядели нейтрально. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов было близко к прогнозам. Запасы нефти снизились на 0,45 млн на фоне скачка экспорта на 0,76 млн б/с. Запасы бензина продолжают снижаться, несмотря на сокращение поставок на 0,34 млн б/с до 9,4 млн б/с. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, на прошлой неделе составили 19,5 млн б/с (-650 тыс. б/с). Падение поставок пока не тревожит рынок, поскольку среднее за 4 недели остается стабильным.

Негативным фактором стал рост добычи, которая составила 11,3 млн б/с (+0,1 млн б/с). Это может оказаться разовым событием, поскольку свежий прогноз от EIA предполагает устойчивый рост американского производства только с ноября 2021 г. До этого момента специалисты ведомства ожидают сохранение среднего уровня 11,2 млн б/с.