Сектор российских еврооблигаций: почти без изменений. Вчера российский суверенный сегмент наконец «снизошел» до очень умеренной реакции на недавний рост доходностей UST. Самые дальние выпуски подешевели примерно на полфигуры. Из новостей отметим повышение агентством Moody's суверенного рейтинга Казахстана до Baa2 со «стабильным» прогнозом.

Сектор ОФЗ: нулевая инфляция за неделю. Минфин вчера разместил на первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 110,6 млрд руб. по номиналу, что является максимальным объемом размещения за один аукционный день с 14 апреля и рекордным объемом для «санкционных» выпусков. Отметим хороший спрос на аукционах – суммарно 173,8 млрд руб. Как сообщил Росстат, инфляция в стране с 3 по 9 августа составила 0,0%. С начала года инфляция к 9 августа составила 4,49%. По данным ЦБ о счетах нерезидентов в НРД, объем вложений иностранных инвесторов в ОФЗ вырос в июле в номинальном выражении на солидные 169,2 млрд руб. Что ж, теперь становится понятно, что нерезиденты активно поучаствовали в недавнем разгоне рынка под идею о скором завершении цикла поднятия ставки.