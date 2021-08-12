Объемы спроса и размещения "санкционных" ОФЗ достигли максимума
Сектор российских еврооблигаций: почти без изменений. Вчера российский суверенный сегмент наконец «снизошел» до очень умеренной реакции на недавний рост доходностей UST. Самые дальние выпуски подешевели примерно на полфигуры. Из новостей отметим повышение агентством Moody's суверенного рейтинга Казахстана до Baa2 со «стабильным» прогнозом.
Сектор ОФЗ: нулевая инфляция за неделю. Минфин вчера разместил на первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 110,6 млрд руб. по номиналу, что является максимальным объемом размещения за один аукционный день с 14 апреля и рекордным объемом для «санкционных» выпусков. Отметим хороший спрос на аукционах – суммарно 173,8 млрд руб. Как сообщил Росстат, инфляция в стране с 3 по 9 августа составила 0,0%. С начала года инфляция к 9 августа составила 4,49%. По данным ЦБ о счетах нерезидентов в НРД, объем вложений иностранных инвесторов в ОФЗ вырос в июле в номинальном выражении на солидные 169,2 млрд руб. Что ж, теперь становится понятно, что нерезиденты активно поучаствовали в недавнем разгоне рынка под идею о скором завершении цикла поднятия ставки.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210812/834427791.html